【测试版本0.9.2.354】1.22更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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Bug修复：
- 修复了因为天机大比进入天机阁后无法进入拍卖会的bug
- 修复了长风破浪任务无法正常进行的bug
- 修复了新NPC称号类错误导致出现在大殿却不能对话的bug
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
- 加群找管理：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
觅长生-图南海（官方17群）：427140375
- 到论坛发帖：
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Changed depots in yusuitest branch