20220122重大更新說明

首先給各位拜個早年，祝各位新年愉快！

今日進行重大更新，算是送給各位支持本遊戲的玩家一個新年禮物，主要更新說明如下：

1.新增二週目機制，遊戲通關時會詢問是否要繼承資料進行二週目，二週目之BOSS能力將會大幅提升，喜歡挑戰的玩家可以嘗試看看，當然，如果您已經連師傅的五個課題都輕鬆獲勝的話，其實也沒必要玩二週目了...(英文版暫不開放)

2.取消限制寵物只能抓取一次的規定，但是收養的寵物每種只限一隻，多抓的寵物存在道具欄中，可將其變賣給商店來賺錢，提供另一種賺錢管道。

3.新增技能關閉功能，於主選單的技能選單中，針對特技、魔法、爆發技的技能按下shift，可將該技能關閉，關閉的技能就不會在戰鬥中的技能選單中出現，避免技能過多時難以找到想選擇的技能。

4.技能選單每列顯示技能數由2個增加為4個，減少上下滑動的次數。

5.擴充戰鬥中有角色正在施放技能時，依然可以切換同伴來下達指令，讓戰鬥更加流暢。

6.無限迷宮底層往回走傳送點時，改為傳送至無限迷宮10F。

7.寵物進行能力壓縮時，HP亦會保留部分，讓HP亦可透過能力壓縮進行成長。

8.修改回天草功能，使用後可選擇一項能力，將該能力50點還原為能力值，可重新加點。

9.修正若干小bug。