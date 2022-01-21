【测试版本0.9.2.353】1.21更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

天机大比

天机大比是由天机阁举办的每百年一场的盛会。

天机阁以仙缘为引摆下擂台，若在天机大比中赢得第一，就有机会一觅机缘。

当然奖励不止于此，只要在比赛中获得名次的参赛者，都有机会能获得由天机阁搜集而来的各路奇珍异宝。

要参加天机大比，至少需要有金丹境界，但是因为有仙缘作为奖励，所以在天机大比上不乏已经跨越至元婴境界的大能。

同时也为了让比赛更为公平，在天机大比的斗法中禁止使用法宝和丹药辅助，而金丹和元婴大能之间纯粹的斗法又能给同阶和低阶修士们带来更多的机缘启发，所以即使不能上台参赛，也会有大量的修士前往天机阁观战。

在游戏中的第50年，倪家大少会邀请你一同前往天机阁观摩大比（凑热闹）。

简单的介绍就到这里，天机大比的具体内容放公告里说有点多了，具体的大家可以到游戏里体验（不是因为想偷懒→ →）

优化：

调整了一些化神秘术的投放

定元咒由白帝在剧情中赠送，所以无法在灵核兑换处获取了

忘凡咒现在是大比夺冠后的奖励，所以也无法在灵核兑换处获取了 优化了一些功法在回合结束时会导致游戏卡顿的情况

Bug修复：

修复了拍卖会相关的bug 修复了一些文案错误 修复了灼脉术多次使用效果无法叠加的bug 修复了炼器时炼器大道所加成的灵力没有显示的显示问题 修复了竹山剑法在未触发连击时无法吸血的bug 修复了星辰神念体的特效bug

本周要事：

这周有几件挺重要的事情，还是单独分个类吧

我们发现我们的游戏已经很难在4g内存的设备上运行了，感觉已经没有继续兼容支持32位系统的必要了，于是我们正在考虑删除游戏包体内的32位版本，仅保留64位版本。这样不仅能减少游戏占用的硬盘空间，还有可能缓解每次更新时steam奇怪的修补环节。如果还有在用32位系统或者只能玩32位版本游戏的玩家请及时跟我们联系。 游戏内的BGM已经正式发布在网易云音乐上了，在网易云音乐搜索觅长生就可以轻轻松松地找到了（大概 我们的bwiki站点已经初步建立啦（撒花

Bwiki是b站建立的一个游戏wiki社区，大家在里面搜索觅长生就可以看到我们当前的版面啦。

目前觅长生的wiki还在建设当中，所以wiki的站长（热心玩家）也正在翘首以待各路大神的加入和帮助。如果你对建设wiki感兴趣，想让觅长生的wiki变成自己的形状的话，可以看一下上一篇公告结尾的碎碎念，然后和站长py一下就可以加入了。（加一个觅长生wiki攻略组审核群的群号：733216413，还有个觅长生wiki交流群：732260429）。

本周碎碎念：

在大家的疯狂爆肝下天机大比终于初步完成了。

不过在文案上还有一些细节处理得不是很完善，我们会在之后的更新里逐步调整。（文案头秃中

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

