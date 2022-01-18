1、修复交付彼岸花不增加越州城声望的BUG
2、修复汉泰轮胎厂通行BUG
3、修复萌萌会一直出现在汉泰轮胎厂的BUG
4、需要自主带领我想想和胡萌萌去见胡苏，而不是原来那样传送过去了
5、修正了越州城一些通行BUG
6、修正了钱虎庄一些对话和通行BUG，修正钱豹胡言乱语BUG
7、村长下台后，钱虎庄许多人着装会自动更换
8、修改了钱虎庄屠宰场内部场景和对话，屠宰场的动物会走来走去，增加屠宰场辐射变异鸡
9、修改了吴曰天的对话并增加了头顶名字显示
10、删除了登陆舱给的应急手电
11、修正了钱虎庄和圣殿平原大量图块的通行BUG
12、修改了圣殿平原大祭司的对话
13、修正了钱豹二维码不消失的BUG
14、修改了徐舍宽和陈彪的对话
15、削弱了展脚幞头和公服的属性
16、调整了各职业的属性
17、钱虎庄村长下台后，出纳会跑掉，由张碧鹤任出纳
18、修改了与村长对决时的对话内容
19、修改了几个图标，修改了襕衫的图像
20、修改了菜单背景画
靖之元：东海 update for 18 January 2022
20220119更新（更新补丁018）
1、修复交付彼岸花不增加越州城声望的BUG
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