20220119更新（更新补丁018）

1、修复交付彼岸花不增加越州城声望的BUG

2、修复汉泰轮胎厂通行BUG

3、修复萌萌会一直出现在汉泰轮胎厂的BUG

4、需要自主带领我想想和胡萌萌去见胡苏，而不是原来那样传送过去了

5、修正了越州城一些通行BUG

6、修正了钱虎庄一些对话和通行BUG，修正钱豹胡言乱语BUG

7、村长下台后，钱虎庄许多人着装会自动更换

8、修改了钱虎庄屠宰场内部场景和对话，屠宰场的动物会走来走去，增加屠宰场辐射变异鸡

9、修改了吴曰天的对话并增加了头顶名字显示

10、删除了登陆舱给的应急手电

11、修正了钱虎庄和圣殿平原大量图块的通行BUG

12、修改了圣殿平原大祭司的对话

13、修正了钱豹二维码不消失的BUG

14、修改了徐舍宽和陈彪的对话

15、削弱了展脚幞头和公服的属性

16、调整了各职业的属性

17、钱虎庄村长下台后，出纳会跑掉，由张碧鹤任出纳

18、修改了与村长对决时的对话内容

19、修改了几个图标，修改了襕衫的图像

20、修改了菜单背景画