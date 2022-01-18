【稳定版本0.9.1.115/测试版本0.9.2.352】1.18更新公告

特别提醒：

当前版本的稳定版和测试版将会有略有不同，化神因为还需要调整突破难度和最终成长收益所以暂时不会在稳定版中开放。

优化：

优化了炼器的操作逻辑

①可以重复炼器

现在炼器结束后可以继续连续炼器了，炼器成功后会重复放置你上次使用的材料和自动选择你上次炼器时选择的灵纹了。

如果此时材料不足，会保留下你尚有的材料，并留出相应的空位。

②切换器形的时候会保留已放入的材料

可以更方便地查看不同器形能够产生的效果了。 添加了修船功能

现在可以在靠岸的时候修船了。

在各个港口时可以使用灵石修补船只的耐久损耗。 自动存档优化

我们优化了自动存档的逻辑，现在每次自动存档时都会检测上一次自动存档的时间，当两次自动存档的现实时间间隔小于10分钟，就不会再次自动存档。

同时我们还在游戏中增加了一些新的自动存档位置。

现在的话，现在进入各种修炼场所时也会自动存档了。

因为在进入闭关修炼场所时就会自动存档，所以我们删除了突破前的存档选项（因为点了也不会生效了） 优化了拍卖会的物品列表UI

现在拍卖会准备阶段的物品框ui和筛选方式与交易UI中的统一了，顺带还修复了一些拍卖会准备阶段的bug。 优化了NPC拍卖获得物品后的逻辑

现在NPC通过拍卖获得的物品会获得一个拍字角标。

如果想要从NPC手中买到这类物品时会需要付出更多的灵石。 传音符优化

我们对传音符提交物品的逻辑进行了优化。

同时我们在传音符的筛选中新增了拍卖会分类，可以更方便地找到拍卖会的传音符了。 NPC境界突破优化

现在NPC突破失败时会吸收上次突破失败的经验，每失败一次都就会为提高一点点境界突破时的成功率（真的只有一点）。 调整了再见星铃大地图奇遇剧情的触发时间

现在这个事件最早在第25年才会在大地图上触发。 新的神通

振穴：天阶下神通；1金1土；触发一次自身的【内伤】；每有【内伤】1，便获得【振金】6/10/16/24/38。 神通调整

蚀神刺：略微增加了蚀神刺的基础伤害数值

九转游身剑：略微增加了九转游身剑的基础伤害 功法调整

飞星剑诀：略微增加了触发飞星剑诀时获得的易伤和减伤层数

青莲剑诀：略微增加了触发青莲剑诀时获得的护盾层数

叠焰诀：略微增加了叠焰诀前期获得的焰的层数

剑典-地道篇：略微增加了剑典-地道篇获得的地剑层数

万象寄生诀：现在万象寄生诀会在战斗开始时为敌方附加缠绕

九转：现在九转在战斗开始时会额外获得剑气

Bug修复：

修复了星河剑派后山幻雾系传承任务中的一些流程bug 修复了部分拍卖会对话人物错误的bug 修复了土象归一诀战斗中图标的功法效果描述错误的bug 修复了一气分神功会在境界突破时生效的bug 移除了不小心被投放出去的但是没有任何效果的玄阳丹，并且增加了它的出售价格。 修复了结婴成功的同时意志归零会导致游戏卡死的bug 修复了化神领域能在对方回合开启并且没有生效的bug 修复了接受天机阁情报时时间会增加一天的bug 修复了一些神通功法的词缀错误 修复了功法九转效果错误的bug 修复了林家元婴会有5层天阶功法的bug 修复了龙宫的一些流程bug 修复了反伤装备不生效的bug 修复了魔门第一次入侵的传音符提示来得太早了的bug 修复了在青石灵脉采集时有概率会卡死的bug 云修复了筑基时可以通过各种骚操作无限刷生命值的bug 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

上周五说的把游戏内bgm上传到网易云音乐的操作失败了，网易云不接受以企业团体的名义上传音乐，所以得换个个人账户上传，还需要重新等待审核。

另外关于攻略组的名称，为了减少字数最后还是选择了最朴实无华的“寻短见攻略组“这样一个名字，攻略组正在初期组建中，现在场面还是一片混乱，有兴趣加入的大佬可以通过QQ联系。

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



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