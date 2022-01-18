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殖民地往事 update for 18 January 2022

0.5.5.19f6 说明

Share · View all patches · Build 8038493 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

0.5.5.19f6

修复了扔掉背包内相同装备时，身上的装备视觉效果同时移除的错误。

修复了已装备的装备耐久耗尽移除时，装备视觉效果未移除的错误。

修复了兽皮披风也提供额外的背包空间的错误。

提升了所有穿戴服装的使用耐久。（例如草帽，如果你一直戴着它，过去戴四天销毁，现在是游戏内时间三个月。不包括头盔和护甲，他们仍按使用次数计算耐久。）

Changed files in this update

殖民地往事 Depot 1753111
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