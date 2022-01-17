【测试版本0.9.2.351】1.17更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

优化了炼器的操作逻辑

相较于之前的炼器，我们做了两个优化。

①可以重复炼器

现在炼器结束后可以继续连续炼器了，炼器成功后会重复放置你上次使用的材料和自动选择你上次炼器时选择的灵纹了。

如果此时材料不足，会保留下你尚有的材料，并留出相应的空位。

②切换器形的时候会保留已放入的材料

可以便捷地查看不同器形能够产生的效果，方便萌新们更好地炼器。

降低了NPC身上出现拍字标的物品的概率

Bug修复：

修复了结婴成功的同时意志归零会导致游戏卡死的bug 修复了化神领域能在对方回合开启并且没有生效的bug 修复了拍卖会替换拍品造成的奇怪bug 修复了接受天机阁情报时时间会增加一天的bug 修复了一些神通功法的词缀错误 修复了功法九转效果错误的bug 修复了林家元婴会有5层天阶功法的bug 修复了龙宫的一些流程bug 修复了反伤装备不生效的bug 修复了魔门第一次入侵的传音符提示来得太早了的bug 修复了一些文案错误



今日碎碎念：

今天因为改动较大，所以先不同步到稳定版了。

周末在残天大佬的牵头下我们联系上了bwiki，打算在bwiki建百科站了。

一切的开头都得先起个名，所以我们开始征集攻略组的名称了。

现在我们想了两个备用名

①连铁臂猿都能教会的攻略组

②教你如何寻短见

另外希望加入攻略组的大佬们也可以开始和我们联系啦。（溜了溜了

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

