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东方十昊狱 ~ Hella Dazzling Hell!! update for 17 January 2022

深道装修了！0.4.022.0117更新说明

Share · View all patches · Build 8033029 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

在深道更新后，我们接到了大量玩家的反馈，称自制武器和宝箱武器（含隐藏武器）相比没有本质优势，在接到这个反馈后，我们进行了一些修改，希望能够提升您的游戏体验

新内容



1，控制台中新增：“位置显示”（开启控制台会禁用成就）

2，当玩家或怪物处于潮湿状态时将持续扣减MP

3，自制武器现在耐久度耗空后会变为裂开的武器（可修复），而不是直接消失

4，敌人在受到伤害后，会产生一个抖动的效果以增强打击感

5，现在在死亡菜单中添加了按钮“返回房间入口”

debug：

1，修改了大怨灵的AI，对部分怪物增加了蓝条（MP）的设定，怪物充能中可以用蓄力射击打断

2，将深道部分地图入口处的刷怪点迁移或删除，以消除进场就被怪物包围的现象

3，在深道的一些机关处增加了快捷移动点

4，红色小鬼：现在烟花火箭的声音将会随距离衰减，更改了近战攻击的声音

5，深道：封闭了一些没有任何收益的死路

6，拼装界面：

修正了一处会导致零件更改无法正确反映的问题

7，箱子：

修正了一处会导致物品互相覆盖的问题

修正了一处ui位置重合导致的误触问题

平衡性改动：

1，略微减低了自制武器的耐久度消耗和材料消耗

2，对于以下材料，改动了数值（右列数值改动不会影响已经制作完成的武器：单材料耐久度）

木头、石头、白毛、青碧、杂玩具、血晶石：单部件攻击力略微提升

石英：单部件攻击力较大提升，材料耐久度略微提升，售价提升，但产出略微下降

锈红菌柄、苍蓝菌柄：单部件攻击力略微提升，特性略有改动

五十铃金：单部件攻击力提升，但单材料耐久度下降

弹性泡棉：单部件攻击力大幅下降，但单材料耐久度大幅上升

Changed files in this update

东方十昊狱～ Hella Dazzling Hell! Content Depot 1571141
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