深道装修了！0.4.022.0117更新说明

在深道更新后，我们接到了大量玩家的反馈，称自制武器和宝箱武器（含隐藏武器）相比没有本质优势，在接到这个反馈后，我们进行了一些修改，希望能够提升您的游戏体验

新内容

：

1，控制台中新增：“位置显示”（开启控制台会禁用成就）

2，当玩家或怪物处于潮湿状态时将持续扣减MP

3，自制武器现在耐久度耗空后会变为裂开的武器（可修复），而不是直接消失

4，敌人在受到伤害后，会产生一个抖动的效果以增强打击感

5，现在在死亡菜单中添加了按钮“返回房间入口”

debug：

1，修改了大怨灵的AI，对部分怪物增加了蓝条（MP）的设定，怪物充能中可以用蓄力射击打断

2，将深道部分地图入口处的刷怪点迁移或删除，以消除进场就被怪物包围的现象

3，在深道的一些机关处增加了快捷移动点

4，红色小鬼：现在烟花火箭的声音将会随距离衰减，更改了近战攻击的声音

5，深道：封闭了一些没有任何收益的死路

6，拼装界面：

修正了一处会导致零件更改无法正确反映的问题

7，箱子：

修正了一处会导致物品互相覆盖的问题

修正了一处ui位置重合导致的误触问题

平衡性改动：

1，略微减低了自制武器的耐久度消耗和材料消耗

2，对于以下材料，改动了数值（右列数值改动不会影响已经制作完成的武器：单材料耐久度）

木头、石头、白毛、青碧、杂玩具、血晶石：单部件攻击力略微提升

石英：单部件攻击力较大提升，材料耐久度略微提升，售价提升，但产出略微下降

锈红菌柄、苍蓝菌柄：单部件攻击力略微提升，特性略有改动

五十铃金：单部件攻击力提升，但单材料耐久度下降

弹性泡棉：单部件攻击力大幅下降，但单材料耐久度大幅上升