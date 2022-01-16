-ADDED A STATUE TO THE END OF A DUNGEON
-TYPOS
-FIXED AND INSTANCE WHERE IN THE HERO'S REST ENDING THE PLAYER NAME DEFAULTED
-LOOMAGNOS BOTH VERSIONS WILL NOW STUN WHEN HIT WITH A CHARGE PUNCH
-THE LAST WEAPON WILL NOW CORRECTLY INCREASE DAMAGE WITHOUT THE PLAYER NEEDING TO RELOAD
-PIRATES SHOULD NO LONGER CONJURE MAGICALLY SLIDING CAPTURE CAGES
-FIXED AN ISSUE WHERE THERE COULD BE TWO ROANOKES. NOT THAT THERE EVER WERE IT WAS JUST A TRICK OF THE LIGHT
-DEATH JINGLE LOOP ISSUE FIXED (DOUBLE DEATH WITH PIE ACTIVE)
-BLUE ROBE NOW ONLY NEEDS RESPAWN RATHER THAN SLEEP TO PROGRESS AFTER BEING GIVEN THE MASK
-ADJUSTED THE INSPECT COLLISION SIZE FOR THE ARMOR OF TORRAN SO IT IS HARDER TO MISS
-LYNN NOW HAS ALTERED TEXT IN 4 CURSE MODE
-A CROSSFADE WILL NO LONGER OCCUR ON DEATH FOR THE MUSIC BETWEEN LOCATION OF DEATH AND INFIRMARY
Prodigal update for 16 January 2022
FIXES 1/16
-ADDED A STATUE TO THE END OF A DUNGEON
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