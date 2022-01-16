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Prodigal update for 16 January 2022

FIXES 1/16

Share · View all patches · Build 8030837 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

-ADDED A STATUE TO THE END OF A DUNGEON

-TYPOS

-FIXED AND INSTANCE WHERE IN THE HERO'S REST ENDING THE PLAYER NAME DEFAULTED

-LOOMAGNOS BOTH VERSIONS WILL NOW STUN WHEN HIT WITH A CHARGE PUNCH

-THE LAST WEAPON WILL NOW CORRECTLY INCREASE DAMAGE WITHOUT THE PLAYER NEEDING TO RELOAD

-PIRATES SHOULD NO LONGER CONJURE MAGICALLY SLIDING CAPTURE CAGES

-FIXED AN ISSUE WHERE THERE COULD BE TWO ROANOKES. NOT THAT THERE EVER WERE IT WAS JUST A TRICK OF THE LIGHT

-DEATH JINGLE LOOP ISSUE FIXED (DOUBLE DEATH WITH PIE ACTIVE)

-BLUE ROBE NOW ONLY NEEDS RESPAWN RATHER THAN SLEEP TO PROGRESS AFTER BEING GIVEN THE MASK

-ADJUSTED THE INSPECT COLLISION SIZE FOR THE ARMOR OF TORRAN SO IT IS HARDER TO MISS

-LYNN NOW HAS ALTERED TEXT IN 4 CURSE MODE

-A CROSSFADE WILL NO LONGER OCCUR ON DEATH FOR THE MUSIC BETWEEN LOCATION OF DEATH AND INFIRMARY

Changed files in this update

Prodigal Content Depot 1393821
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