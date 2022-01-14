12-1月更新与后续更新规划

如有遇到bug，请前往QQ群679984619敲打我，多谢

一、本次更新内容

1、英雄事件

△从左下卡牌、英雄头顶的话（但很难点到）、提示框进入英雄详情界面

△可以消耗好感请求英雄低价接下悬赏

△英雄会出现各种突发事件需要玩家处理

2、政令

△国王又想尽办法折腾你了，谢主隆恩吧

3、酒馆好感新增

△皇家装备商增加了好感系统和额外功能

a:定制装备

b:暂停装备刷新

c:黑市凭证代购

△酒馆老板新增一个恢复精力的功能

4、新剧情

△增加了英雄支持度满时的触发剧情

△增加了一个家庭的剧情（极其阴间）

5、蝴蝶初始增益

△蝴蝶商店可以购买开局增益了，下一周目初始获得额外金币，额外高级英雄，额外支持度

6、bug修复与游戏优化

1)增加了初始积蓄，现在你有200块钱了开局

2)重写了悬赏和剧情刷新机制，现在理论上更平稳了

3)增加了酒馆的esc快捷退出

4)降低了前期的剧情难度

5)增加了叫全部英雄看悬赏的cd

6)修复了横幅装饰的位置错误

7、版本号又忘记改了，就这么滴吧

后续更新内容

为完整版做准备了，后面几个月都是填充各种内容

新剧情，成就，重写主线和对应的美术资源，部分ui重做，cg估计也要开始做了