【测试版本0.9.2.350】1.14更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

添加了修船功能

现在可以在靠岸的时候修船了。

在各个港口时可以使用灵石修补船只的耐久损耗。 自动存档优化

我们尝试在游戏中增加更多的自动存档位置，现在进入各种修炼场所时也会自动存档了。

我们还优化了自动存档的逻辑，现在自动存档会检测上一次自动存档的时间，当两次自动存档的间隔小于5分钟，就不会再次自动存档。

具体的时间间隔可能还会根据大家的反馈来做调整。 优化了拍卖会的物品列表UI

现在拍卖会准备阶段的物品框ui和筛选方式与交易UI中的统一了，顺带还修复了一些拍卖会准备阶段的bug。 优化了NPC拍卖获得物品后的逻辑

现在NPC通过拍卖获得的物品会获得一个拍字角标。

如果想要从NPC手中买到这类物品时会需要付出更多的灵石。 传音符优化

我们对传音符提交物品的逻辑进行了优化。

同时我们在传音符的筛选中新增了拍卖会分类，可以更方便地找到拍卖会的传音符了。 NPC境界突破优化

现在NPC突破失败时会吸收上次突破失败的经验，每失败一次都就会为提高一点点境界突破时的成功率（真的只有一点）。 调整了再见星铃大地图奇遇剧情的触发时间

现在这个事件最早在第25年才会在大地图上触发。 新的神通

振穴：天阶下神通；1金1土；触发一次自身的【内伤】；每有【内伤】1，便获得【振金】6/10/16/24/38。 神通调整

蚀神刺：略微增加了蚀神刺的基础伤害数值

九转游身剑：略微增加了九转游身剑的基础伤害 功法调整

飞星剑诀：略微增加了触发飞星剑诀时获得的易伤和减伤层数

青莲剑诀：略微增加了触发青莲剑诀时获得的护盾层数

叠焰诀：略微增加了叠焰诀前期获得的焰的层数

剑典-地道篇：略微增加了剑典-地道篇获得的地剑层数

万象寄生诀：现在万象寄生诀会在战斗开始时为敌方附加缠绕

九转：现在九转在战斗开始时会额外获得剑气

Bug修复：

修复了星河剑派后山幻雾系传承任务中的一些流程bug 修复了部分拍卖会对话人物错误的bug 修复了土象归一诀战斗中图标的功法效果描述错误的bug



本周碎碎念：

说起来有好多小伙伴想要要一份bgm，想了一下好像还是放在网易云音乐上会更方便。

于是我们在昨天申请了一下网易云的音乐人账号，不过账号审核要3天时间。

如果没啥意外的话大家下周应该就能在网易云音乐上找到游戏的bgm了。

另外其实我们想开一个觅长生的灰机wiki站点，但是看了一眼灰机wiki的建站条件，制作组里的人好像都寄了（大家都没玩过wikimedia），所以只能找大家来帮助了。

如果有经常在灰机wiki上玩的大佬可以通过各种方式联系我们（联系方式里最直接的还是在群里找群主私聊吧(:з)∠)

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

