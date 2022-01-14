【测试版本0.9.2.350】1.14更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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优化：
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添加了修船功能
现在可以在靠岸的时候修船了。
在各个港口时可以使用灵石修补船只的耐久损耗。
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自动存档优化
我们尝试在游戏中增加更多的自动存档位置，现在进入各种修炼场所时也会自动存档了。
我们还优化了自动存档的逻辑，现在自动存档会检测上一次自动存档的时间，当两次自动存档的间隔小于5分钟，就不会再次自动存档。
具体的时间间隔可能还会根据大家的反馈来做调整。
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优化了拍卖会的物品列表UI
现在拍卖会准备阶段的物品框ui和筛选方式与交易UI中的统一了，顺带还修复了一些拍卖会准备阶段的bug。
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优化了NPC拍卖获得物品后的逻辑
现在NPC通过拍卖获得的物品会获得一个拍字角标。
如果想要从NPC手中买到这类物品时会需要付出更多的灵石。
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传音符优化
我们对传音符提交物品的逻辑进行了优化。
同时我们在传音符的筛选中新增了拍卖会分类，可以更方便地找到拍卖会的传音符了。
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NPC境界突破优化
现在NPC突破失败时会吸收上次突破失败的经验，每失败一次都就会为提高一点点境界突破时的成功率（真的只有一点）。
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调整了再见星铃大地图奇遇剧情的触发时间
现在这个事件最早在第25年才会在大地图上触发。
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新的神通
振穴：天阶下神通；1金1土；触发一次自身的【内伤】；每有【内伤】1，便获得【振金】6/10/16/24/38。
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神通调整
蚀神刺：略微增加了蚀神刺的基础伤害数值
九转游身剑：略微增加了九转游身剑的基础伤害
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功法调整
飞星剑诀：略微增加了触发飞星剑诀时获得的易伤和减伤层数
青莲剑诀：略微增加了触发青莲剑诀时获得的护盾层数
叠焰诀：略微增加了叠焰诀前期获得的焰的层数
剑典-地道篇：略微增加了剑典-地道篇获得的地剑层数
万象寄生诀：现在万象寄生诀会在战斗开始时为敌方附加缠绕
九转：现在九转在战斗开始时会额外获得剑气
Bug修复：
- 修复了星河剑派后山幻雾系传承任务中的一些流程bug
- 修复了部分拍卖会对话人物错误的bug
- 修复了土象归一诀战斗中图标的功法效果描述错误的bug
本周碎碎念：
说起来有好多小伙伴想要要一份bgm，想了一下好像还是放在网易云音乐上会更方便。
于是我们在昨天申请了一下网易云的音乐人账号，不过账号审核要3天时间。
如果没啥意外的话大家下周应该就能在网易云音乐上找到游戏的bgm了。
另外其实我们想开一个觅长生的灰机wiki站点，但是看了一眼灰机wiki的建站条件，制作组里的人好像都寄了（大家都没玩过wikimedia），所以只能找大家来帮助了。
如果有经常在灰机wiki上玩的大佬可以通过各种方式联系我们（联系方式里最直接的还是在群里找群主私聊吧(:з)∠)
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
- 加群找管理：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
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