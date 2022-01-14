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山河伏妖录 update for 14 January 2022

《山河伏妖录》全新DLC《兄弟殊途》现已登陆！

Share · View all patches · Build 8019473 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

《山河伏妖录》新DLC——《兄弟殊途》现已发布，包含两个新角色，四大新门派以及众多全新功法。

新角色：

  • 出云

    天生道大弟子，离经叛道，平日常在外云游。

  • 刘槐生

    武艺高强的汉子，星曜会门生，一直在寻找失踪的弟弟。

新门派

  • 杜千杯 醉仙庵

    醉醺醺的汉子，武艺高强，凡有他人请托无论饮酒降妖皆来者不拒。

  • 天生子 天生道

    德高望重的道人，道行深厚，座下弟子甚众。

  • 力鬼 百炼门

    浑身伤疤的汉子，多年以来的锻炼方式连恶鬼也为之胆寒。

  • 凌一剑 太虚剑派

    剑术高超已臻化境，出手令人难以分辨是剑术还是仙法。

新功法

醉八仙（上）

开战和使用后随机变换招式

醉八仙（中）

开战和使用后随机变换招式

醉八仙（下）

开战和使用后随机变换招式

醉提壶

造成物理攻击，叠加1层醉意，叠加1层剑气

醉还真

造成物理攻击，叠加1层醉意，回复2点阴阳气

醉抱埕

造成物理攻击，叠加1层醉意，叠加5层护盾

醉抛杯

造成物理攻击，叠加2层醉意，封印目标

醉吹箫

造成物理攻击，叠加2层醉意，增加2层御气

单提敬酒

造成物理攻击，若能消耗3层醉意，则降低对手50%攻击，持续1回合

仙人敬酒

造成物理攻击，若能消耗5层醉意，则增加1次攻击次数

弹腰献酒

造成物理攻击，若能消耗10层醉意，则眩晕对手一回合

长生法

增加4点体力上限，可叠加

化生法

回复30%体力

平生法

将目标的体力与你的体力百分比平均

衍生法

消耗一半体力，制造一个等量体力的分身，继承自身攻击力，持续3回合

锻体（被动）

被动提升体力，受到一定量伤害后提升本技能效果。

易筋（被动）

被动提升速度，放弃一定量攻击次数后提升本技能效果。

洗髓（被动）

被动提升阳气，消耗一定阳气后提升本技能效果。

伐脉（被动）

被动提升阴气，消耗一定阴气后提升本技能效果。

太虚剑诀

造成攻击并增加剑气，受剑气额外加成

太虚剑意

叠加剑气和护盾

剑心（被动）

每回合回复剑气总量的体力

剑归太虚

消耗所有剑气，每消耗一层剑气造成一次伤害

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山河伏妖录 Content Depot 1598731
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