《山河伏妖录》全新DLC《兄弟殊途》现已登陆！

《山河伏妖录》新DLC——《兄弟殊途》现已发布，包含两个新角色，四大新门派以及众多全新功法。

新角色：

出云

天生道大弟子，离经叛道，平日常在外云游。

刘槐生

武艺高强的汉子，星曜会门生，一直在寻找失踪的弟弟。

新门派

杜千杯 醉仙庵

醉醺醺的汉子，武艺高强，凡有他人请托无论饮酒降妖皆来者不拒。

天生子 天生道

德高望重的道人，道行深厚，座下弟子甚众。

力鬼 百炼门

浑身伤疤的汉子，多年以来的锻炼方式连恶鬼也为之胆寒。

凌一剑 太虚剑派

剑术高超已臻化境，出手令人难以分辨是剑术还是仙法。

新功法

醉八仙（上）

开战和使用后随机变换招式

醉八仙（中）

开战和使用后随机变换招式

醉八仙（下）

开战和使用后随机变换招式

醉提壶

造成物理攻击，叠加1层醉意，叠加1层剑气

醉还真

造成物理攻击，叠加1层醉意，回复2点阴阳气

醉抱埕

造成物理攻击，叠加1层醉意，叠加5层护盾

醉抛杯

造成物理攻击，叠加2层醉意，封印目标

醉吹箫

造成物理攻击，叠加2层醉意，增加2层御气

单提敬酒

造成物理攻击，若能消耗3层醉意，则降低对手50%攻击，持续1回合

仙人敬酒

造成物理攻击，若能消耗5层醉意，则增加1次攻击次数

弹腰献酒

造成物理攻击，若能消耗10层醉意，则眩晕对手一回合

长生法

增加4点体力上限，可叠加

化生法

回复30%体力

平生法

将目标的体力与你的体力百分比平均

衍生法

消耗一半体力，制造一个等量体力的分身，继承自身攻击力，持续3回合

锻体（被动）

被动提升体力，受到一定量伤害后提升本技能效果。

易筋（被动）

被动提升速度，放弃一定量攻击次数后提升本技能效果。

洗髓（被动）

被动提升阳气，消耗一定阳气后提升本技能效果。

伐脉（被动）

被动提升阴气，消耗一定阴气后提升本技能效果。

太虚剑诀

造成攻击并增加剑气，受剑气额外加成

太虚剑意

叠加剑气和护盾

剑心（被动）

每回合回复剑气总量的体力

剑归太虚

消耗所有剑气，每消耗一层剑气造成一次伤害