《山河伏妖录》全新DLC《兄弟殊途》现已登陆！

《山河伏妖录》新DLC——《兄弟殊途》现已发布，包含两个新角色，四大新门派以及众多全新功法。
新角色：
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出云
天生道大弟子，离经叛道，平日常在外云游。
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刘槐生
武艺高强的汉子，星曜会门生，一直在寻找失踪的弟弟。
新门派
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杜千杯 醉仙庵
醉醺醺的汉子，武艺高强，凡有他人请托无论饮酒降妖皆来者不拒。
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天生子 天生道
德高望重的道人，道行深厚，座下弟子甚众。
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力鬼 百炼门
浑身伤疤的汉子，多年以来的锻炼方式连恶鬼也为之胆寒。
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凌一剑 太虚剑派
剑术高超已臻化境，出手令人难以分辨是剑术还是仙法。
新功法
醉八仙（上）
开战和使用后随机变换招式
醉八仙（中）
开战和使用后随机变换招式
醉八仙（下）
开战和使用后随机变换招式
醉提壶
造成物理攻击，叠加1层醉意，叠加1层剑气
醉还真
造成物理攻击，叠加1层醉意，回复2点阴阳气
醉抱埕
造成物理攻击，叠加1层醉意，叠加5层护盾
醉抛杯
造成物理攻击，叠加2层醉意，封印目标
醉吹箫
造成物理攻击，叠加2层醉意，增加2层御气
单提敬酒
造成物理攻击，若能消耗3层醉意，则降低对手50%攻击，持续1回合
仙人敬酒
造成物理攻击，若能消耗5层醉意，则增加1次攻击次数
弹腰献酒
造成物理攻击，若能消耗10层醉意，则眩晕对手一回合
长生法
增加4点体力上限，可叠加
化生法
回复30%体力
平生法
将目标的体力与你的体力百分比平均
衍生法
消耗一半体力，制造一个等量体力的分身，继承自身攻击力，持续3回合
锻体（被动）
被动提升体力，受到一定量伤害后提升本技能效果。
易筋（被动）
被动提升速度，放弃一定量攻击次数后提升本技能效果。
洗髓（被动）
被动提升阳气，消耗一定阳气后提升本技能效果。
伐脉（被动）
被动提升阴气，消耗一定阴气后提升本技能效果。
太虚剑诀
造成攻击并增加剑气，受剑气额外加成
太虚剑意
叠加剑气和护盾
剑心（被动）
每回合回复剑气总量的体力
剑归太虚
消耗所有剑气，每消耗一层剑气造成一次伤害
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