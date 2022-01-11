2022年1月12日 更新说明

【体验调整】

1.新增援军机制，进攻或防守时可向己方或盟友(臣服)城池求援。

2.九州鼎也可作为珍宝上交，集齐使用后也增加摸金伟业的进度。

3.新增暂停设置：自己率军出征时，进攻或被进攻情报出现时。

4.新增宫刑，可将俘虏的男武将变成宦官，该武将会自动离婚。

5.跟已婚女武将达到知心关系也可表白，成功自动和原配离婚。

6.挖角事件的触发关系值从600降低至500，即知心就会触发。

7.绝义书不仅可以消除仇视关系，还能将关系值重置为0。

8.所流放下野或打入死牢的武将，无法再加入本阵营。

9.修复武将被别人刺杀，仇视关系牵连到自己的问题。

10.修复自己坐牢期间，家书来的老乡投敌问题。

11.修复书院读书时，强体/精气技能未算入的问题。

12.内置修改器新增添加特技技巧点的功能。

13.优化其他细节，修复已知Bug。

前不久更新的退出不自动存档功能有Bug，可能会出现复制存档的情况，至今仍未解决，故在存档界面新增“清理存档”功能，可一键清理异常存档，但不影响名将阁及熟练度数据，仍会努力解决此Bug<<<

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