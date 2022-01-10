更新版本：测试版（版本1.1.11.3）稳定版（1.1.10.2） 

测试版（版本1.1.11.3）

1、合成金钱剑配方错误。

2、道具放进合成栏，不进行合成，退出界面时被全消耗了不返还。

3、灵气复苏系统。

4、房间天数为负数bug。

5、属性一直被扣bug，存档前后属性不同bug，创档界面体力精神存档读档后不对应bug

（老版本存档可能会属性出错）。

6、装备、武器属性出错bug。

7、探索卡住优化。

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稳定版（1.1.10.2）

1、修复画符失败bug。

2、武道步法和拳法战斗数值显示错误bug。

3、存档界面卡住bug。

4、修复存档无法保存与数据异常bug。

5、种植标签退出界面后不清除bug。

6、优化地图商店类界面。

7、部分已知bug与报错。

8、校准武道、心法计算公式。

9、修复存档无法保存与数据异常bug。

10、真气异常扣血bug，只扣气血上限。

11、部分已知bug与报错。