【测试版本0.9.2.348】1.10更新公告

特别提醒：

当前版本的稳定版和测试版将会有略有不同，化神因为还需要调整突破难度和最终成长收益所以暂时不会在稳定版中开放。

优化：

在宁州古迹的复衍真人对战前增加了一个避开的选项。 在宁州古迹对战五行兽之前增加了免疫的提示。 调整了宁州古迹中恒如真人的关卡，现在恒如真人的强度与剧情外的恒如真人一致了。 现在道侣传音符对你的称呼前不会再多一个姓了。

Bug修复：

修复了战斗中技能释放失败之后灵气消失的bug 修复了在战前准备和突破前准备服用丹药丹发身亡后界面卡死的bug 修复了九玄内经在有多个相同内劲时增伤依然会叠加的bug 修复了千流岛任务流程中存档读档会出现任务流程消失的bug 修复了地魔给玩家附加的魔灵气权重会异常过高叠加的bug 修复了海上小岛遇到分享草药要求后选择同意分享但是却没有获得草药的bug 修复了向NPC询问结丹的事，NPC回答的是元婴的bug 修复了一些任务没有正确结束的bug 修复了一些文案错误

本周碎碎念：

这周多了好多新来的道友，于是收到了好多新的bug反馈。

其中的一个bug，一查上次改动在一年半前，震撼全制作组。

这周应该是继续优化吧。

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



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