1、加快行进罗盘的默认转速，并与讯息显示时间关联

2、加快碰到商铺交过路费的动画速度

3、进入战场前选人时，可以看到武将疲劳度

4、进入战场后，可以看到武将疲劳度

5、小地图点击即可跳转位置且鼠标松手后不会自动弹回原位，但如果关闭小地图，会回复原位。

6、修复部分bug，并暂时关闭存档编辑器功能（不影响头像包的使用）。

7、调整电脑AI，当电脑到钱庄时，如果现金与存款都很少，会直接取出所有存款应急