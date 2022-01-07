【测试版本0.9.2.346】1.7更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

在宁州大地图移动时加入了自动寻路功能

在没有装备御剑飞行时也可以点击目标地点自动移动了。

自动寻路过程中可以通过任意点击打断。 优化了洞府升级阵法等级时的选项

现在可以自由选择升级洞府阵法等级的方式了。 神通调整

无影腿：由多段伤害调整为单段附加遁速加成的伤害，若遁速高于对方时伤害翻倍

地煞剑阵：调整为获得【驭剑】，并增加了获得【驭剑】的层数

蓄势：调整为金剑系神通 新的功法

疾风劲：遁速+2/4/6/8/10。若能在战斗中抢先出手，则造成的第一次技能伤害+16/32/66/136/278。 功法调整

太阴玄毒功：由使用木系技能概率附加中毒调整为对【中毒】状态下的对手，造成的木系技能伤害增加

万象缠身：大幅降低了万象缠身诀生效所需要的伤害要求 略微降低了化婴时的难度

色念阶段结束时由原来的每有1点灵气心魔伤害+1改为每有2点灵气心魔伤害+1。

Bug修复：

修复了调整灵根类的功法和buff会产生远超描述中的效果的bug 修复了请教时功法需求的声望角标会显示异常的bug 修复了寿元已尽时的死亡界面没有跳出提示文字的bug 修复了对话中能打开小地图导致对话卡死的bug 修复了任务炼器入门先达到初亏门径再去宝器轩触发任务会导致任务无法正常继续的bug 修复了问道楼的新手引导任务无法正常进行的bug 修复了化神可能会在第三回合直接成功的bug 修复了突破准备时服用丹药因为丹毒过高死亡后游戏无法操作的bug 修复了NPC奇遇经历中物品名称显示错误的bug 修复了啖魂术效果与描述不一致的bug 修复了金丹期后师门任务没有正确结束的bug 修复了一些文案错误



本周碎碎念：

就和年前说的一样，内容更新还在制作中，这周就先做一些优化。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

