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Soul Fantasy update for 6 January 2022

2022/1/6 更新

Share · View all patches · Build 7980136 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

关于游戏优化与中篇内容计划

小型更新预告：

【任务：自立门户】最后一处场景增加补给箱，内置红蓝药瓶＊3

【任务：食尸鬼的孩子】修复了监狱二楼会被强盗卡住的问题。

中篇计划：

①中篇开放支线任务系统，需要自行在地图对话发掘。

②中篇可互动对话场景增多，隐蔽收藏品增多。

③将会启用一张大型小镇地图，可以在小镇中自由活动挖掘任务，也可以直接进行主线。练级/仓鼠/剧情派都能保持正常体验。

Changed files in this update

Soul Fantasy Content Depot 1828631
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