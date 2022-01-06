2022/1/6 更新

关于游戏优化与中篇内容计划
小型更新预告：
【任务：自立门户】最后一处场景增加补给箱，内置红蓝药瓶＊3
【任务：食尸鬼的孩子】修复了监狱二楼会被强盗卡住的问题。
中篇计划：
①中篇开放支线任务系统，需要自行在地图对话发掘。
②中篇可互动对话场景增多，隐蔽收藏品增多。
③将会启用一张大型小镇地图，可以在小镇中自由活动挖掘任务，也可以直接进行主线。练级/仓鼠/剧情派都能保持正常体验。
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【任务：自立门户】最后一处场景增加补给箱，内置红蓝药瓶＊3
【任务：食尸鬼的孩子】修复了监狱二楼会被强盗卡住的问题。
中篇计划：
①中篇开放支线任务系统，需要自行在地图对话发掘。
②中篇可互动对话场景增多，隐蔽收藏品增多。
③将会启用一张大型小镇地图，可以在小镇中自由活动挖掘任务，也可以直接进行主线。练级/仓鼠/剧情派都能保持正常体验。
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