Beta Version 0.980106B 分支测试开放说明

大家好，新的一年已经到来，感谢大家一直以来的陪伴和支持。

本次的更新内容以主要为性能优化与缺陷修复为主，我们对游戏整体的加载进行了大规模优化，有效的提高了游戏读取加载的速率与画面帧率，现在游戏画面帧率可以稳定在60fps左右，新建存档的存读取控制在了数秒以内，并新增了一些有趣的小功能。同时因为铁路公司这一玩法bug过多，所以我们决定暂时关闭铁路公司，进行重做，之后会和其他新的大功能一起实装。

注意：本次分支将不继承原先存档，所以进行限制测试，想要进行测试的玩家可以进入粉丝群了解详细情况，也请各位测试玩家注意备份之前的旧版存档再进行测试版本的游玩。

如果有问题请加入[b]铁道物语粉丝群：905768419，期待您向我们反馈问题。[/b]

以下是本次更新的具体内容

新增内容：

1、新增“道具持有详情”功能，玩家可以通过道具持有详情界面查询自己当前在各个城站的道具拥有情况。

2、扭蛋系统实装十连功能，并可以再扭蛋界面看到自己当前的保底信息。

3、扭蛋奖池现在开放奖品查看功能，玩家可以在查看奖品界面点击奖品icon查看奖品各个等级的详细信息

4、新增鼠标点击特效功能，玩家点击鼠标进行操作时，将根据游戏内的季节显示不同的点击特效

5、熟练度系统优化，现在熟练度不足时玩家依旧可以使用高级的列车，但会根据玩家的熟练度等级受到越级惩罚，使用低熟练度要求的车时也会有。

修复的问题：

1、修复了部分界面文本文字过长导致文字重叠压缩等情况的问题

2、修复了剧情文本中的一些错别字，语句错误的问题

3、修复了咖啡馆中会刷新出匠人的问题

4、修复了主线剧情对话中角色表情显示有误的问题

5、修复了部分界面的悬浮窗显示异常的问题

6、修复了使用快捷键快速切换列车组导致快捷键失效的问题

7、修复了某些情况下节气切换动画没有播放的问题

8、修复了某些按钮或选项点选范围过小的问题

9、修复了列车行驶完成到站后，通过“城站列车厂”维修列车，主界面中维修图标不消失的问题

10、修复了某些界面窗口层级错误的问题

11、修复了行驶结束后，有概率无法操作，导致游戏卡死的问题

12、修复了某些情况下列车超载后，进入超载状态，进入磨损后无法卸下车厢的问题

13、修复了背包中右键使用福袋类道具会重复获得道具，根据使用礼包顺序概率使游戏卡死的问题

14、修复了部分列车资源显示缺失的问题

15、修复了昼夜切换效果不明显的问题

16、修复了某些情况下城市工厂设施收购功能无效，点击确认收购显示“设施不存在”的问题

17、修复了大判冶金所领取大判时没有反馈的问题

18、修复了某些情况下背包道具批量使用报错的问题

19、修复了初始主线剧情中音效错误的问题

小惊喜.jpg: taptap预约特典确认！

我们为铁道物语手机版的预约玩家准备了全新的联动列车，所有在TapTap平台预约了铁道物语手机版的玩家，将在铁道物语手机版上线时免费获得steam版的专属DLC，内容包含一辆联动专属机车与配套车厢。



