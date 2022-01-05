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天师 update for 5 January 2022

更新版本（1.1.2.98）

Share · View all patches · Build 7974509 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新版本（1.1.2.98）：

1、资源包解压位置改为游戏目录

为了不占用您C盘空间，请把原来解压在此的资源文件夹删除，

路径为：C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\Minshore\ImmortalMaster\GameFramework

2、武学显示bug

3、移动bug还是没改好（明天工作重点将放在在修复移动，对此我们十分抱歉）

此后我们会保持每日2~3次更新。

Changed files in this update

win64 Depot 1475431
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