抢先版发行及相关注意事项

重要！！重要！！重要！！

1.抢先版中会存在各种BUG，如果发现可在游戏内反馈，也可发邮件或Q群等。同时，如果你有什么好的建议也欢迎告诉我们。

2.由于一开始设计游戏内时间是按一甲子设计的（现在直接砍了一半多，因此后期会根据反馈对数值进行大调整）（游戏内有离线挂机模式、日程安排系统），游戏内是1天天过的，顶多部分故事会跳几天，但总体来说，时间还是特别长。这就导致了故事内容严重不足（目前已经弄了5、60个了，但由于概率问题、因果问题、你身份问题、你宅不宅的问题（宅神可能没事件）等等，你不可能全部遇见的，这样就显得更少了）；由于事件少，养成会显得枯燥，所以建议玩家等多点时间，或等创意工坊。

3.灵气复苏是需要时间的，灵气等级一开始是0（人比鬼怪更慢感受到），无法修炼修仙的功法（特殊情况下可以）；所以一开始玩家需要学点别的或借用道具战斗。

4.功法、技能等等的学习一定要选好，不要朝三暮四；因为一开始是按一甲子设计，导致修炼很漫长，虽然理论上能全学。

5.离线挂机模式：一开始的性格决定离线后角色会做什么；但不需要担心，后期随着玩家自己的操作，这些性格是会改变的，玩家操作得越多，离线后角色活动越贴近于玩家（可能有BUG！！慎用！）

6.游戏内有很多设定可能描述不清楚，另外还有特效等，后期会逐一更改。

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