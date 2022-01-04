【稳定版本0.9.1.110/测试版本0.9.2.344】1.4更新公告

特别提醒：

本周开始，稳定版和测试版将会有略有不同，化神因为还需要调整突破难度和最终成长收益所以暂时不会在稳定版中开放。

更新：

交易UI重置

我们又又又完成一个UI的重置，这次是交易界面。

由于大家表示之前版本的筛选方式略有不便，所以在新的交易界面中，我们又尝试了一种新的筛选方式，感觉应该挺好用的，如果有什么意见的话可以到贴吧发帖。 龙族剧情后续

当你成功击杀浪方大圣后，就可以回到龙宫的龙墓中，完成龙族剧情的后续部分，并获得一些奖励。 新的技能特效

更新了一批新的技能特效：分别是千刃术、引力术、天引术、灵沙术、阴阳劲、枯灵劲、玄阴劲、通穴、浴血咒、血魂煞和九天劫火。 新的场景

又更新了一批新的场景，又是老规矩的没记住是哪个。

优化：

优化了丹方的投放

现在可以在问道楼里更方便地购买一些常见的丹方了。

同时我们还增加了一小段领悟丹方的引导内容。 神通功法调整

我们降低了地煞凝结的灵气消耗，由原来的1土+1同调整为了1土。 降低了星冲生魔中风雨楼叛徒的关卡强度

Bug修复：

修复了对头像位置的功能按钮进行操作会穿透到大地图的bug 修复了切换灵气时可能会显示异常并导致技能无法释放的bug 修复了在力竭回合会有灵气无法消散导致战斗无法正常继续的bug 修复了引力消散的灵气无法触发冲穴的bug 修复了在探查部分NPC时无法查看到元婴功法的bug 修复了在战前准备界面还可以点击附近的部分NPC并与之交谈的bug 修复了可以两次击杀浪方大圣的bug 修复了可以购买到三阳玄火变秘籍的bug 修复了赠礼索取拍卖会时物品栏的进度条会鬼畜的bug 修复了一些商店中有些材料的出售价格比收购价格低的bug 修复了切换装备方案时会恢复灵舟耐久的bug 修复了闭关时按空格等按钮时会导致结算卡死的bug 修复了一些流派中神通配置和悟道境界不匹配的bug 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

新年的第一个工作日，依旧是例行的bug修复和稳定版同步更新。

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



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