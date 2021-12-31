《铁道少女：梦想轨迹》2.0版本现已发布（WIN版）

首先，感谢各位朋友们一直以来的支持。

目前《铁道少女：梦想轨迹》2.0版本现已发布WINDOWS版本，已购买游戏的朋友们，可以免费更新，新购买的朋友们则可以直接游玩2.0版本。

2.0版本会继续提供对MAC OS的支持，不过MAC OS版本还需要1-2天时间测试，我们会在测试完毕后更新。

更新内容

对序章（OP动画播放之前）的故事进行了优化。

对林文丽角色支线的Happy end结局进行了优化。

“仍未结束”成就解锁（四名女主角Happy end达成）后再次游戏时，个人状态满足一定条件可以通过第一个月的最终考核，并触发隐藏支线。

序章（OP动画播放之前）及进入角色支线后追加了重要角色配音（共通剧情部分没有配音），可以在设置界面中调节音量或关闭。配音名单如下：川崎镜 - 月夜桥、林文丽 - 阎么么、苏辰悦 - 叶知秋、陆莲遥 - 赵爽、西园寺铃 - 良二、梁凌薇 - 舒小耗纸、南枫 - 戈戈、韩德亮 - 瞳音、李世涛 - 张恩泽、川崎琉美 - 韩佳影、霍羽洁 - 阿童木。

对养成系统的数值进行了优化，个人状态数值，故事中和养成操作后的增减会直接显示。

对每周选择指导导师对养成操作的BUFF效果进行了强化，BUFF内容也可以在个人状态界面直接查看。

追加了一名新的登场角色，会在隐藏支线中登场。

最终考核除原本的“跳过”和“普通难度”外，追加了“真实难度”。考核内容会超出备忘录内容，更加接近现实。真实难度的理论知识考核需要回答100道题，必须答对90题以上。真实难度的驾驶考核则需要完成28个操作，必须不能有任何错误。

主界面增加了“模拟考核”选项，在这里可以测试“普通难度”和“真实难度”。如果对考核内容有很大兴趣，可以在这模式中进行测试。

对UI进行了一部分优化。

新版本的问题

在2.0版本更新后，因数值系统有较大变化，所以原存档会存在失效问题，如果使用原存档则会触发不明BUG，为了更好的体验建议重新开始，并体验全新的语音更新。

仍在尝试解决的问题

部分回忆有角色出现头像的小错误，我们在尝试解决。

原定2.0版本更新加入的“林文丽角色支线，苏辰悦角色支线各追加1张新的CG”，因背景绘制出现问题，确定无法在2.0版本更新中加入，我们会继续加急绘制，争取在2022年1月上旬更新加入。

更新后的BGM和效果音量较大，建议BGM音量调整至15，效果音量调整至50，对此在更新后初次启动游戏则会默认以上音量设置。我们目前在评估是否直接修改BGM和音效原文件的音量。

MAC OS版本还需要进行1-2天的测试。

考虑到2.0版本更新后，原存档失效的问题无法解决，更新2.0之后可能需要重新游玩本游戏，给大家带来的不便还请多多包涵，不过各位朋友们也可以体验更加清晰的养成操作，以及角色配音，相信会获得与众不同的体验。

另外虽然已经发布了2.0版本，但我们仍在进行测试，确保尽快发现可能存在的BUG并进行修复。如果在游戏过程中发现任何BUG都欢迎反馈，对于能够普遍复现的BUG我们会及时的进行维护，请在以下链接内反馈BUG。

https://docs.qq.com/form/page/DQ1pYYlZPWHBNWFha?_w_tencentdocx_form=1

最后祝大家新年快乐，2022年我们也会努力为大家创作更多更好的作品。