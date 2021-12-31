【测试版本0.9.2.340】12.31更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

化神突破试运营中

元婴到化神的境界突破开放了。

与之前的境界突破仅对修为有要求略有不同，在突破化神前，你还需要至少完成一条大道的领悟，既某条道达到大道已成境界，而丹器阵这些外道并不能满足突破化神的需求。

在突破化神前，你需要以一条大道作为突破大道的基础，不同的大道基础在突破化神时都会起到不同的作用。

突破化神的过程也是淬炼自己神识和肉体的最佳时机，突破化神时不同的操作都会对突破后的实力产生影响。

在突破到化神后，除了本身实力的提升，你还可以在战斗中根据你突破时选择的大道开启化神领域。

但是在突破化神后，由于你实力已经达到了此界所能容纳的上限，所以你会感受到天道的压制，从突破化神到天劫降临，你还有1000年的时间，在这段时间里，你需要尽可能地积累修为以更好的状态应对天阶。

而每次开启化神领域都会引动天道压制，使天劫的时间提前。

因为渡劫的关卡还没有制作完成，所以当前版本在天劫到来之时就会从当前游戏状态回到游戏开始的主界面。 交易UI重置

我们又又又完成一个UI的重置，这次是交易界面。

由于大家表示之前版本的筛选方式略有不便，所以在新的交易界面中，我们又尝试了一种新的筛选方式，感觉应该挺好用的，如果有什么意见的话可以到贴吧发帖。 龙族剧情收尾

当你成功击杀浪方大圣后，就可以回到龙宫的龙墓中，完成龙族剧情的最终部分，并获得一些奖励。 新的神仙斗法境界

现在突破到化神后可以开启元婴期的神仙斗法了。 新的技能特效

更新了一批新的技能特效：分别是千刃术、引力术、天引术、灵沙术、阴阳劲、枯灵劲、玄阴劲、通穴、浴血咒、血魂煞和九天劫火。 新的场景

又更新了一批新的场景，又是老规矩的没记住是哪个。

优化：

优化了丹方的投放

现在可以在问道楼里更方便地购买一些固定的丹方了。

同时我们还增加了一小段领悟丹方的引导内容。 神通功法调整

我们降低了地煞凝结的灵气消耗，由原来的1土1同调整为了1土。

Bug修复：

修复了对头像位置的功能按钮进行操作会穿透到大地图的bug 修复了切换灵气时可能会显示异常并导致技能无法释放的bug 修复了开启大五行阵后在力竭回合会有一点灵气无法消散导致战斗无法正常继续的bug 修复了引力消散的灵气无法触发冲穴的bug 修复了在探查部分NPC时无法查看到元婴功法的bug 修复了在战前准备界面还可以点击附近的部分NPC并与之交谈的bug 修复了可以两次击杀浪方大圣的bug 修复了可以购买到三阳玄火变秘籍的bug 修复了一些文案错误



今日碎碎念：

《2021年的最后一天也要更新》目标达成。

这个版本的化神还不是最终状态，可能会根据大家的反馈做一些数据上的调整。

另外到春节前还有不到一个月的时间，那么在接下来的2-3周里更新节奏可能会稍微放缓一些，更新也基本上会以优化为主，毕竟游戏内容的制作还是挺花时间的。（摸了

明天就是新的一年了诶，祝大家新年快乐~

另外附赠一张群中大触摸出来的林沐心新年图~



大家明年见~

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

