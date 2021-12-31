墲人之境12-31更新维护

年前最后一次更新主要优化游戏出现严重卡顿的问题，以及守墓人的攻击手感。调整冒险者角色突出自己本身的特色，希望大家能有更好的体验

调优

· 游戏优化，画皮，吸血鬼卡顿问题

· 锦衣卫冲锋的冷却时间延长5秒

· 被火焰箭、冰冻箭、诅咒箭命中后的提示效果

· 漠国王子蓄力时间的蓄力时间缩短38%

· 漠国王子每支弓箭回复速度延长4秒

· 命运之路可以通过快速点击跳过升级动画

· 漠国王子调整弓箭最多为2支

· 将军荒冢地图布局调整，并添加草丛

· 将军都统石牢冷却时间延长3秒

· 安可天赋一：各司其职

勤于锻炼：安可体力值增加20%，破解天底盘速度降低20%

· 安可天赋二：敏捷身手 改为 勇往直前

勇往直前：安可可以使用火盆进行加速，技能冷却时间20秒，冷却期间恢复翻倒火盆（"勇往直前"火盆加速效果唯一）

· 安可天赋三：痛苦释放 改为 釜底抽薪

各司其职：无人机充能缩短20%，开启大门后快速开启无人机

· 命魂：敏捷身手

翻窗翻盆速度提高5%/7%/9%/11%13%，可以消耗体力拉动火盆进行奔跑加速

· 命魂：夺宝奇兵

获取曜能后可以隐匿曜能气息5/8/10/12/13秒，全局生效2次

· 命魂：求生欲望修复bug倒地效果不驱散

· 血族男爵空中攻击手感优化

BUG修复

· 修复将军荒冢脚步声音错乱的问题