1、新增设施事件：随机新建或者拆除某城池内的一个设施

2、调整：攻城后，依据城池损失的城防，按一定比例减少城池的人口、商业、农业值，同时减少不超过3个的城内设施

3、调整：大地图上两君主遭遇时，失败的那一方前进的步数调整为随机的1-3步

4、调整：趁火打劫锦囊效果，可同时烧毁一个城内设施

5、调整：武将忠诚度变化的事件，排除君主自身（君主自身忠诚恒定为255）