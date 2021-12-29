2021年12月29日 更新说明

【体验调整】

1,新增国策[联姻]、[臣服]、[劝降]，可手动选择目标。

2.将军令新增自定义选项，可选择男/女，文/武官。

3.新增设置：退出游戏或返回存档界面，是否自动存档(可S/L)。

4.新增设置：己方阵营攻占城池时，是否自动暂停。

5.新增游戏速度：极慢档。

6.挂机喝酒时，不会自己一个人喝。

7.能够拜访本阵营中仇视自己的俘虏。

8.优化其他细节，处理已知Bug。

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