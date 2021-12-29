《古剑奇谭网络版 海外版》12月30日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2021年12月30日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本周更新内容如下：

☆商城更新

【牵丝引】系列外观永久上架通宝商城，包含三体型四色【鸾凤引歌】、【琴瑟引情】、【比翼引飞】、【鸳蝶引醉】。

礼服【金缕霞帔】、【云枢帷裳】永久上架通宝商城，限时打折。

限时打折时间：2021.12.30更新维护后-2022.1.13更新维护前。

发饰【瑶凤幜盖】限时上架通宝商城，上架期间限时打折。

限时上架及折扣时间：2021.12.30更新维护后-2022.1.13更新维护前。

坐骑【嘉辰銮彩】上架通宝商城。

坐骑【流鹊画屏】上架积分商城。

☆秘境更新

全新秘境开启：

流花宫禁地：

流花宫在建立之初，便发现地下有一处庞大的地下遗迹群。江看花遭逢大难归来，继任宫主，心性逐渐变得偏激，与同样心怀旧伤的桃翩跹一拍即合，将部分遗迹改建成地下试炼窟。

如有外敌冒犯流花宫，就会被他们捉来这里，在这些人、妖、灵身上试用自己改进后的易骨之术。为求保密，江看花还在禁地外围设下强大的血脉结界，并严禁宫人擅入。

钟无痴攻入流花宫后，想要利用之前掌握的秘术和炼制出的强大生物，对抗惊蛰教。这种能令不同种族的生物相互融合的秘术，同样引起了在教中主张炼制堙兽的伊斯梅尔的兴趣，于是他紧随其后，带领惊蛰教徒前往禁地中探查。

上述秘境的【普通】难度，以及对应区域的剧情线，将在2021年12月30日中午12时开启，【体验】难度将在2022年1月2日中午12时开启。

新秘境难度开放预告：

烬木之庭【困难】难度，将在2022年1月20日中午12时开启。

☆通用更新

12月30日起开启惜时令加速，每日可获取惜时令上限调整为13个。

完成秘境讨伐、步云任侠、十洲剑试、长安擂台、千秋戏·日常、荡尽修罗，可获得双倍惜时令。

高级版本目标开放。

开放列传梅花环、无花孤木、此恨悠悠。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2021年12月29日