Починили! №35

В этой рубрике мы подробнее рассказываем о работе над улучшениями и исправлениями в игре. Сведения обо всех обновлениях, которые выходят в War Thunder, вы можете найти в разделе обновлений.

Напоминаем про новый сервис для багов

Мы уже рассказывали о нём в прошлом выпуске, но хотим напомнить и в этом. Теперь у наших проектов есть удобный сервис, с помощью которого можно сообщить о найденных в игре ошибках. Если вы встретили оформленный репорт со схожей проблемой что и у вас, отметьте её кнопкой “У меня та же проблема!”. Таким образом, часто встречающиеся ошибки не останутся незамеченными.

СOMMUNITY.GAIJIN.NET

Пока для баг-репортов доступен и форум, но вскоре мы полностью перейдем на новый сервис для сбора репортов об ошибках. Попасть в него можно и напрямую из игры: «Сообщество → Сообщить о проблеме».

Отдельно хотим отметить, что этот сервис следует использовать только для сообщений об ошибках в игре. Со всеми проблемами касательно платежей, зачисления товаров и работы магазина в целом, просьба обращаться в службу поддержки по адресу https://support.gaijin.net.

Раздельный пуск по горячим репортам



Сегодняшнюю рубрику открывает неточность, о которой нам сообщили игроки в новом сервисе для ошибок. На “Хеллкетах” ракеты сходили с пилонов попарно и только при выборе ракетно-бомбовых подвесов игрок мог использовать раздельный пуск.

На самолётах Hurricane Mk.IIb, F6F-3, Typhoon и их модификациях теперь доступен раздельный пуск ракетного вооружения.

Осветительные, а не ослепляющие снаряды



В ночных боях осветительные снаряды помогают игрокам лучше разглядеть местность и технику на поле боя в условиях недостаточной освещённости. Но на технике с включённым ПНВ свечение от снарядов специального назначения было чересчур сильным и игрокам приходилось на время отключать оптико-электронный прибор.

Теперь максимальная яркость изображения в ПВН уменьшена, и даже со включённым ПНВ осветительные снаряды не мешают обзору.

Модуль «Дальномер» в Аркадных боях



Каждая модификация техники по-своему полезна и нужна. Это же касается модификации «Дальномер», которая позволяет определить расстояние до цели и сделать решающий выстрел с дальней дистанции!

В аркадных танковых боях ситуация была несколько другая, модификация «Дальномер» влияла только на выводимую рядом с перекрестием дальность, что в случае послевоенных танков с СУО (системой управления огнём) делала стрельбу на дальние дистанции в АБ даже более сложной, чем в РБ/СБ. Теперь модификация «Дальномер» будет увеличивать дальность работы баллистического маркера (аркадного крестика), но только в части прицеливания, тогда как дальность индикации пробития брони останется прежней.

Огненный шар над водой

В морских боях нередко встречаются пилоты, готовые рискнуть своей техникой, чтобы топмачтовым бомбометанием отправить на дно очередной корабль вместе с экипажем. Когда атака не удалась, а самолёт был сбит, эффект от уничтоженного самолёта мог стремительно перемещаться над водой, оставляя заметный дымный след или даже яркий огонь.

Мы исправили эту ошибку, и теперь дым и огненный след не будут отображаться через всю локацию. Спасибо нашим игрокам за правильно оформленную ошибку.

Полный список изменений

Бронетехника

Для всех танков с дальномерами увеличена дальность работы аркадного баллистического вычислителя (крестика). Максимальная дальность отображения зависит от типа дальномера: до 1,5 км — для дальномера; до 4 км — для стереоскопического дальномера; до 10 км — для лазерного дальномера;

E-100 — материал бортовых экранов изменён на литую броню (репорт).

Vickers Mk.1 — исправлена очередность расходования боеукладки (репорт).

ZTZ-96A — исправлено отображение стойкости ДЗ на лбу башни в рентгене.

Т-72Б3 — исправлено наименование зенитного пулемёта (репорт).

M60A2 — добавлен режим дублирования управления огнём для командирского прицела (репорт).

XM975 — исправлены углы вертикального наведения пусковой установки.

Type-10 — исправлено отсутствие урона по экипажу при пожаре боекомплекта в случае повреждения отделяющей боекомплект перегородки.

Leopard 2PL — исправлено прохождение орудия через надгусеничную полку.

ЗСУ-37-2 — исправлена ошибка расположения камеры при приближении, приводящая к исчезновению модели машины у игрока в некоторых ракурсах.

AMX-30 (1972), AMX-30B2, AMX-30B2 BRENUS, AMX-32, AMX-40 — исправлено отображение скорости горизонтального наведения для спаренного 20-мм орудия (репорт).

Т-55АМ — исправлено положение источника свечения ИК прожектора (репорт).

Calliope — кратность прицела изменена с х3 на стандартную (х1.9 — 3.5), поскольку была хуже неё.

TOW-2B — исправлено отсутствие повреждения цели ударным ядром при попадании ПТУР в наклонные детали (репорт).

Снаряд kulsgr m/90 — отключён трассер (репорт).

Снаряд Sprgr. 38 для 50-мм орудий KwK 39 и Mk.214a — уточнены вес, начальная скорость и падение скорости на траектории (репорт).

47-мм снаряд mle1936 — уточнено падение скорости на траектории (репорт).

Vickers Mk.7 — добавлены физически достоверные траки.

Type-90, Type-16, Type-74 (все версии), Type-10 — стандартизированы углы возвышения зенитного пулемета М2

Авиация

F2G-1 — боекомплект увеличен с 300 на 600 патронов на ствол (репорт).

F-100A (Китай) — добавлена система СПО AN/APR-25 (репорт).

EC-665 Tiger UHT — исправлена ошибка, из-за которой в крайнем левом и правом положениях камеры наводчика были видны элементы конструкции прицельного комплекса (репорт).

Hurricane Mk.IIB/Trop, Hurricane Mk.IV, F6F-5, Typhoon (вся линейка) — добавлен раздельный пуск ракет (репорт 1, репорт 2).

Me.264 — исправлен звук двигателя (репорт).

AIM-9C Sidewinder — масса ракеты исправлена с 88 на 95 кг, время работы РДДТ исправлено с 5.0 до 5.2 секунд (репорт).

AIM-9J/P Sidewinder — исправлена ошибка с величиной разрешённой перегрузки при пуске в некоторых комплектах подвесного вооружения, перегрузка скорректирована с 4g до 7g.

120-кг бомба М/71 — тип взрывчатого вещества исправлен с TNT на COMP B.

AA-20, AS-20 — отображение скорости полёта ракеты переведено на число Маха (репорт).

Флот

Исправлена ошибка, из-за которой после запуска гидроплана его модель продолжала отображаться при просмотре корабля в рентгене.

Устранено появление эффекта пожара горящего самолёта, мгновенно пересекающего локацию в морских боях (репорт).

Отключена возможность стрельбы 20-мм установок под управлением ИИ по целям типа «эсминец».

Скорректированы параметры боеприпасов 114-мм/45 орудий Mark IV и Mark V (репорт 1, репорт 2): тип ВВ во всех ОФ снарядах изменён на RDX/TNT; вес ВВ во всех ОФ снарядах: 1.22 → 1.81 кг; вес ВВ в полубронебойных снарядах: 0.72 → 0.91 кг.

Скорректированы параметры ракет Mk.7, используемых катерами США (репорт): Вес ВВ: 1.27 → 0.79 кг; Масса ракеты: 22.6 → 22.27 кг.



Прочее

Уменьшена максимальная яркость изображения в ПНВ при работе осветительных снарядов.

Патчноут отражает только ключевые изменения и может не включать полный список улучшений. Изменения, направленные на развитие War Thunder, производятся регулярно и могут не требовать выхода обновления.