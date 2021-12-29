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피피숲의 연금술사 update for 29 December 2021

21.12.29 日本語の言語対応！

Share · View all patches · Build 7950296 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

こんにちは！

ピピ森の錬金術師日本語翻訳が完了しました。

これで日本語でゲームをプレイできます。

お友達にピッピ森の錬金術師を紹介してください！

"Steam Library-ピピ森の錬金術師-プロパティ-言語設定"

上記の英語または日本語を選択して再生してください。

ありがとうございます。

KKANGTO STUDIO.

Changed files in this update

Alchemist of Pipi Forest Japanese Depot 1587243
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