21.12.29 日本語の言語対応！

こんにちは！
ピピ森の錬金術師日本語翻訳が完了しました。
これで日本語でゲームをプレイできます。
お友達にピッピ森の錬金術師を紹介してください！
"Steam Library-ピピ森の錬金術師-プロパティ-言語設定"
上記の英語または日本語を選択して再生してください。
ありがとうございます。
KKANGTO STUDIO.
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