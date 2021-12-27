v5.0.1312 更新日志

5.0版本更新之后，经过诸位道友三天的测试，九州大陆暴露出的诸多漏洞也让诸位大能手忙脚乱，终于完成了第一波问题修复，具体修复细节如下：

经过仙凌阁诸位掌柜共同努力，修复了背包中物品可以被出售到复数的bug

经过灵讯堂诸位弟子的工作，增加了地图上战斗事件的难度显示

由仙界大能出手，修复了部分地图可以飞出边界的错误

六大天门经过正道峰会，签署甲字一三一号决议，降低了幽冥渊各级的难度，使得同一等级下可以攻克更多房间获取更多资源，并为幽冥渊添加了奖励界面，可以展示房间所获得的所有奖励

天道最近产生了波动，自己修复了部分天劫异常工作的情况，并降低了化神后期、大乘后期和渡劫后期天劫的难度

由于乾元道银库紧张，无力继续放贷，于是修复了可以负债借贷建造门派和城市建筑的问题

掌门师兄废寝忘食，于藏经阁修改功法秘籍，终于修复了原技能不能正确工作并会使修士释放技能后无法控制自己的错误

离人谷秦孑师姐修复了暮青崖无法进入的错误

炼器长老亲自修复了饰品无法重铸，以及原饰品套装效果无效的错误