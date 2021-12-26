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问道仙途2 update for 26 December 2021

2021-12-26更新说明

Share · View all patches · Build 7941194 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
  • 轮回境增加神通【混沌·轮回】。
  • 原本的【道主境】修改为【界主境】。
  • 新增【参天】、【混沌】、【轮回】、【道祖】、【造物】五境，可继续消耗修为提升。
  • 开新档时，增加自动存档位选择。
  • 混沌星海增加【诸天万界】地图，达成造物主后，可挑战诸天万界。
  • 调整本命神通激活条件，当本命灵珠五级时，即可激活初级本命神通。
  • 仙踪遗迹潜修得到的仙宝残片可在坊市出售，兑换为对应五行属性的灵珠。
  • 当境界达到元婴境界时，提升境界增加心魔劫，每10层遭遇一次，只有战胜心魔，才可继续提升。
  • 仙界增加境界限制，未达到仙人等级，无法进入。
  • 调整混沌星海心魔难度，修改为1V1单挑。
  • 降低造物主称号获取难度，修改为吞服50颗轮回心。
  • 修改嗜血狂怒状态效果，附加嗜血后，可以释放技能。
  • 混沌塔增加层数上限为120层。
  • 调整揭发【界法·裂空】无视防御比例为80%
  • 灵兽资质上限提升一倍。
  • 混沌星海中的混沌之灵的难度固定，不再随着挑战次数增加难度。
  • 调整商店界面，打开界面时，自动弹出购买物品列表。

Changed files in this update

问道仙途2 Content Depot 1805491
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