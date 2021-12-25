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英雄黄昏 update for 25 December 2021

2021年12月26日 更新说明

Share · View all patches · Build 7940415 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】

1.修复特技<陷阵营>Bug，卡住的旧档无法修复，补偿30点熟练度。

2,新增特技<全民皆兵>，创角后自动获得，孤城被围时可释放。

3.特技按钮上显示当前可使用的特技数量。

4.向水泊梁山的好汉柴进拜访索要，可得到丹书铁券。

5,药铺的药品可一次购买多个。

6.使用部分道具选武将时，增加筛选功能。

7.异族部队入侵时不会触发单挑或舌战。

百度贴吧：英雄黄昏

交流QQ群：789031001

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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