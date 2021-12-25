《巫女契约》 12月26日0.8版本更新公告

没错这次甚至直接跳了一个版本号。

大概一个星期前0.79做完时我们内部的人员玩了一个小时，

“这个版本属实是不好玩。”

于是我们干脆又憋了一个星期往后做了一个版本。

这个版本主要的更新内容是 回归了主动技能，并制作了原神乐双子的主动技能，

包含双子妹妹的召唤兽和双子姐姐的跳舞。这个召唤兽bug一吨一吨的，修吐了。

目前只是完成了一部分机制，关卡还没有匹配新增的机制来调整，所以还不够好玩，我们会在后续的版本继续爆肝。

详细更新内容如下：

新增内容

1.补充了各种素材在据点的显示，包括【恶魔之血】、【龙眼木的汁液】等等。

2.现在将鼠标移动到状态上，会显示状态的效果。

3.新增了【药品合成】系统。

4.新增爆衣，区分小破（血量低于2/3）和大破（血量低于1/3），目前只有神乐巫女有小破立绘，将在后续更新中补充。

5.新增SP槽，可用于使用技能。

6.【梅尔珂瑞】新增一个基础的被动技能，她将在出场时召唤一只召唤兽协助作战；若召唤兽阵亡，【梅尔珂瑞】可以消耗3SP重新召唤。召唤兽将和梅尔珂瑞一起升级。

7.【梅尔珂瑞】的【歌唱】攻击将消耗1SP，并给击中的目标添加印记。召唤兽优先攻击存在印记的目标。

8.【玛利希塔】新增一个基础的被动技能，她可以执行【跳舞】指令并将在每个回合开始时自动无消耗地执行一次【跳舞】。【跳舞】消耗1SP。

9.【玛利希塔】新增一个基础的被动技能，她在跳舞时会给周围1格的友军回复生命值。

数值和机制调整

1.削减了【燃烧】、【混乱】、【眩晕】状态的持续时间。

2.削减了【灼热】、【月食】、【落星】的触发概率。

3.调低了【天照】的吸收率。

4.调高了【格里高利3025】电门打开的概率。

5.调高了建造【围栏】的消耗。

6.提高了【探索：格里高利2473】BOSS的掉率，现在【Άννα】比起之前的版本会额外产出一次碎片。

7.调低了【建筑生命强化】的资源消耗。

8.调低了【建筑生命强化】、【建筑幸运强化】的效果。

9.提高了【建筑防御强化】、【建筑幸运强化】的资源消耗。

10.调低了基础命中和基础闪避提供的加成系数，现在高闪避不再带来过分夸张的闪避效果。

11.调低了追击系数，现在不那么夸张的攻速也可以造成追击。

12.【梅尔珂瑞】的专属武器【歌唱】现在会减少持有者的攻速。

13.调整了【维佩瑞达尔】的数值结构，她们伤害更高但更脆皮了。

其他调整

1.回归了建筑强化系统。

2.将【德瓦勒芙的血液】更名为【恶魔之血】

3.强化建筑血量的材料，从【史莱姆粘液】更改为了【恶魔之血】。

4.优化了【村子建设】事件中的资源展示横幅。

5.规范了立绘的规格，现在比例更符合设定了。

6.更改了大量职业的名字，例如【神乐巫女】>>【咏巫女】等。

7.移除了【梅尔珂瑞】临时配置的唱歌回血技能。

8.暂时移除了【玛利希塔】的【再动之舞】。

9.替换了【索莉希娅】的立绘。

修复bug

1.修复尤比缇娅入队时没有同步到技能学习进度的bug。

2.修复了存在建筑强化时建造【围栏】，生命值不满的bug。

3.修复了当敌方不可反击时，战斗预测依然预测其反击伤害的bug。

4.修复了部分道具在不同位置显示的名称不同的bug。

5.修复了【尤比缇娅】属性不正确的bug，此前【尤比缇娅】的属性为【防御】。