《巫女契约》 12月26日0.8版本更新公告

没错这次甚至直接跳了一个版本号。
大概一个星期前0.79做完时我们内部的人员玩了一个小时，
“这个版本属实是不好玩。”
于是我们干脆又憋了一个星期往后做了一个版本。
这个版本主要的更新内容是 回归了主动技能，并制作了原神乐双子的主动技能，
包含双子妹妹的召唤兽和双子姐姐的跳舞。这个召唤兽bug一吨一吨的，修吐了。
目前只是完成了一部分机制，关卡还没有匹配新增的机制来调整，所以还不够好玩，我们会在后续的版本继续爆肝。
详细更新内容如下：
新增内容
1.补充了各种素材在据点的显示，包括【恶魔之血】、【龙眼木的汁液】等等。
2.现在将鼠标移动到状态上，会显示状态的效果。
3.新增了【药品合成】系统。
4.新增爆衣，区分小破（血量低于2/3）和大破（血量低于1/3），目前只有神乐巫女有小破立绘，将在后续更新中补充。
5.新增SP槽，可用于使用技能。
6.【梅尔珂瑞】新增一个基础的被动技能，她将在出场时召唤一只召唤兽协助作战；若召唤兽阵亡，【梅尔珂瑞】可以消耗3SP重新召唤。召唤兽将和梅尔珂瑞一起升级。
7.【梅尔珂瑞】的【歌唱】攻击将消耗1SP，并给击中的目标添加印记。召唤兽优先攻击存在印记的目标。
8.【玛利希塔】新增一个基础的被动技能，她可以执行【跳舞】指令并将在每个回合开始时自动无消耗地执行一次【跳舞】。【跳舞】消耗1SP。
9.【玛利希塔】新增一个基础的被动技能，她在跳舞时会给周围1格的友军回复生命值。
数值和机制调整
1.削减了【燃烧】、【混乱】、【眩晕】状态的持续时间。
2.削减了【灼热】、【月食】、【落星】的触发概率。
3.调低了【天照】的吸收率。
4.调高了【格里高利3025】电门打开的概率。
5.调高了建造【围栏】的消耗。
6.提高了【探索：格里高利2473】BOSS的掉率，现在【Άννα】比起之前的版本会额外产出一次碎片。
7.调低了【建筑生命强化】的资源消耗。
8.调低了【建筑生命强化】、【建筑幸运强化】的效果。
9.提高了【建筑防御强化】、【建筑幸运强化】的资源消耗。
10.调低了基础命中和基础闪避提供的加成系数，现在高闪避不再带来过分夸张的闪避效果。
11.调低了追击系数，现在不那么夸张的攻速也可以造成追击。
12.【梅尔珂瑞】的专属武器【歌唱】现在会减少持有者的攻速。
13.调整了【维佩瑞达尔】的数值结构，她们伤害更高但更脆皮了。
其他调整
1.回归了建筑强化系统。
2.将【德瓦勒芙的血液】更名为【恶魔之血】
3.强化建筑血量的材料，从【史莱姆粘液】更改为了【恶魔之血】。
4.优化了【村子建设】事件中的资源展示横幅。
5.规范了立绘的规格，现在比例更符合设定了。
6.更改了大量职业的名字，例如【神乐巫女】>>【咏巫女】等。
7.移除了【梅尔珂瑞】临时配置的唱歌回血技能。
8.暂时移除了【玛利希塔】的【再动之舞】。
9.替换了【索莉希娅】的立绘。
修复bug
1.修复尤比缇娅入队时没有同步到技能学习进度的bug。
2.修复了存在建筑强化时建造【围栏】，生命值不满的bug。
3.修复了当敌方不可反击时，战斗预测依然预测其反击伤害的bug。
4.修复了部分道具在不同位置显示的名称不同的bug。
5.修复了【尤比缇娅】属性不正确的bug，此前【尤比缇娅】的属性为【防御】。
Changed files in this update