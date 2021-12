Version Update 20211225

English

Added a function to compare two languages and get all the missing localization keys.

[Chinese Localization]Fixed a bug that when petting the dog, the system displays information about petting a cat. (Thanks to 89444640's bug report)

[Chinese Localization]Fixed a boy's missing dialogue in the Unfinished Building 4F. (Thanks to 89444640's bug report)

[Chinese Localization]Fixed a typo in Site Demeter's vampiric weapon document. (Thanks to 89444640's bug report)

[Chinese Localization]Fixed the entire power room in the Ardham Hotel lacks Chinese localization. (Thanks to 89444640's bug report)

[Chinese Localization]Fixed a control panel before a certain "elevator" in Site Demeter lacks localization. (Thanks to 89444640's bug report)

[Game Menu]Fixed a bug that when canceling save the game, the index of the menu will be set to "Character" instead of "Save."(Thanks to 89444640's bug report)

[English Localization]Fixed the text of localization key "LLC_COMMON_HER" and "LLC_COMMON_HIS"

[Chinese Localization]Fixed the missing text of "LLC_PERK_NONE"

[Chinese Localization]Fixed the missing text of "LLC_CHEAT_Karma"

[Chinese Localization]Fixed the missing texts of some objects in the Inner Lab of Site Demeter.

[Chinese Localization]Fixed the missing description text of a deployed steel chair.

[Chinese Localization]Fixed the missing text when citizen-type NPCs escape from a player's evil deeds.

[Shop Scene]Fixed a bug that the detailed item window may have empty text in a rare case. (Thanks to 89444640's bug report)

简体中文

English

åŠ å ¥äº†ä¸€ä¸ªå¯¹æ¯”ä¸¤ç§è¯­è¨€å¹¶ä¸”èŽ·å¾—ä¸¤è€ ä¹‹é—´å­˜åœ¨å·®åˆ«çš„æœ¬åœ°åŒ–å­ä¸²é”®å€¼çš„åŠŸèƒ½ã€‚

【中文文本】修复了和狗玩耍时,系统显示撸猫的文字错误。(感谢89444640的BUG报告)

【中文文本】修复了未完之建筑4楼小男孩对话中缺失一段对话的BUG。(感谢89444640的BUG报告)

ã€ä¸­æ–‡æ–‡æœ¬ã€‘ä¿®å¤äº†å¾·ç±³ç‰¹åŸºåœ°å ³äºŽå¸è¡€æ­¦å™¨çš„æ–‡æ¡£ä¸­çš„ä¸€å¤„é”™åˆ«å­—ã€‚ï¼ˆæ„Ÿè°¢89444640的BUG报告)

ã€ä¸­æ–‡æ–‡æœ¬ã€‘ä¿®å¤äº†é˜¿å¾·æ±‰å§†æ— åº—ç”µæºæˆ¿é—´æ•´ä¸ªæˆ¿é—´çš„ç¼ºä¹ä¸­æ–‡æ–‡æœ¬æ±‰åŒ–çš„BUG。(感谢89444640的BUG报告)

【中文文本】修复了德米特站点中某台“电梯”前的控制板缺乏本地化的BUG。(感谢89444640的BUG报告)

【游戏菜单】修复了当取消存档时,菜单的选项会到达“角色”而非“存档”的位置上。(感谢89444640的BUG报告)

【英文文本】修复了错误的本地化键值 "LLC_COMMON_HER" 和 "LLC_COMMON_HIS"

【中文文本】修复了缺失的"LLC_PERK_NONE"本地化文本。

【中文文本】修复了缺失的"LLC_CHEAT_Karma"本地化文本。

ã€ä¸­æ–‡æ–‡æœ¬ã€‘ä¿®å¤äº†å¾·ç±³ç‰¹ç«™ç‚¹å† éƒ¨å®žéªŒå®¤é‡Œçš„ä¸€äº›ç‰©å“ä¸Šçš„æ–‡å­—ç¼ºå¤±ã€‚

ã€ä¸­æ–‡æ–‡æœ¬ã€‘ä¿®å¤äº†ç¼ºå¤±çš„å·²ç»è¢«æ”¾ç½®çš„é’¢åˆ¶åº§æ¤ çš„æè¿°æ€§æ–‡å­—ã€‚

【中文文本】修复了缺失的市民类型的NPCé€ƒç¦»ä¸»è§’å¯¹å ¶è¿›è¡Œçš„æŸäº›é‚ªæ¶ä¸¾åŠ¨æ–‡æœ¬ã€‚

ã€å•†åº—ç•Œé¢ã€‘ä¿®å¤äº†ä¸€ä¸ªå¯¼è‡´è´­ä¹°ç‰©å“æ—¶ç‰©å“çš„è¯¦ç»†æè¿°çª—å£å† å®¹ä¸ºç©ºçš„bug。(感谢89444640的BUG报告)