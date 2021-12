Strangeland: Hungarian Translation NOW Available!

Merry Christmas! We are pleased to announce the first (of many) Strangeland translations: Hungarian! This is an entirely new language from any of the translations we did for Primordia, and it presented a variety of technical challenges. But thanks to the amazing translator Endre Linea, we not only overcame those challenges but also created a foundation for the next translations to come. We hope to start the new year with German, and French and Spanish translations are also in the queue. So far, attempts at Japanese, Korean, Russian, and Polish have not made as much progress, but we are hopeful that someday we will have those, too. Much love to you all, and especially to whatever Hungarian players we are now able to reach!

Boldog Karácsonyt! Örömmel rántjuk le a leplet a Strangeland magyar fordításáról! Ez egy teljesen új nyelv a Primordiához készült lokalizációkhoz képest, és számos technikai kihívást is jelentett a megvalósítása. De warg kiváló segítségével nemcsak legyőztük ezeket az akadályokat, hanem elő is készítettük a terepet a többi fordítás számára. Reméljük, hogy az új évet a németre átültetett játékkal kezdhetjük, utána pedig a francia és spanyol következik. A japán, koreai, orosz és lengyel próbálkozások eddig még nem jártak kézzel fogható eredménnyel, de reméljük, hogy egy nap ezeket is megvalósíthatjuk. Üdvözlünk mindannyiótokat, különösen azokat a magyar játékosokat, akikhez így egy lépéssel közelebb kerülhettünk!