【测试版本0.9.2.337】12.24更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了新的小地图工具

我们在传音符和图鉴的图标中添加了一个新的工具，小地图。

小地图按区域分为了宁州和无尽之海，除了点击图标打开外还可以通过快捷M打开。

①宁州小地图

宁州的小地图可以用来追踪传闻和委托任务的位置，点击追踪后可以显示出传闻和委托任务所在的区域。

同时我们也使用小地图功能优化了五大城市的传送阵功能，我们移除了原来的传送阵场景，并将传送阵的功能按钮移动到了城市的主场景中，点击传送阵（两个都可以）就可以打开传送阵专属地图，再通过点击地图上的城市完成传送功能，不需要再经历多次的场景切换和对话框选择了。

②无尽之海海图

我们重置了无尽之海的海图。

现在的海图除了显示不同海域所在的位置之外，还可以显示已经开放了探索玩法的海域的探索度。

同时我们也给海图增加了一个快速移动功能。

新的海图中，四个主要岛屿的名称在初始状态下是问号，当你第一次登上这个岛屿时就可以解锁这个岛屿的名称和相应快速移动功能。

当你在无尽之海上时，通过海图点击相应岛屿就可以触发快速移动功能，快速移动会根据你所在的位置和灵舟的等级计算所需要消耗的时间和相应的船只损耗，并扣除维修所需要的灵石，相应的搭顺风船功能所消耗的时间也统一调整了，顺风船消耗的时间现在更符合游戏的设定。

（另外单独的修船功能在做了在做了）

师门任务完善

师门任务其实在过去几周都处于逐步完善的过程中，这周过后，师门任务算是初步完善了。

我们给每个师傅添加了符合他们性格的对话，并且为每个不同的流派都添加了不同的指导内容。

在这周，我们还调整了每个师傅的见面礼，现在师傅们送的入门法器都会更适合他传授的流派；同时我们还为出师任务添加了不同的分支，现在如果你没有完成师门考验，会有一个不太一样的出师剧情。 新的场景图

场景美术优化持续进行中。

优化：

优化了游戏的开屏卡顿

我们通过异步加载解决了游戏开屏的未响应问题。

现在尤其启动加载时会有一些温馨小提示。

不过因为游戏的加载方式有了些变化，所以可能会与一部分mod冲突，可以关注一下mod作者的更新动态及时更新相应mod。 优化了游戏内图鉴的内容

我们优化了图鉴中关于系统功能和境界突破的引导内容。

Bug修复：

修了挺多的但是具体修了哪些有点分不太清楚了 （摸了摸了



本周碎碎念：

一图流。



办公室里没有一个正常人（大悲

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

