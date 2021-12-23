- 削弱【魔功·解体】技能效果，从无视防御调整为无视70%防御。
- 宗门战调整，档道行高于50万时，宗门大阵耐久不再降低。
- 修复【混沌兵刃·法】消耗材料错误的问题。
- 增加本命灵珠功能，达到元婴期开放，可根据天赋灵根凝聚本命灵珠，开放后，可在修炼界面打开。
本命灵珠说明：
金：七窍玲珑，增加攻击与金系精通；神通：根据攻击，在无视敌人一定物理防御后，造成物理伤害，附带混乱。
木：三宝如意，增加气血与木系精通；神通：根据气血，在无视敌人一定物理防御后，造成伤害，附带缓行。
水：六合玄阴，增加敏捷与水系精通；神通：根据敏捷，在无视敌人一定法术防御后，造成伤害，附带魅惑。
火：九曜离火，增加法术与火系精通；神通：根据法术，在无视敌人一定法术防御后，造成伤害，附带中毒。
土：五方磐石，增加双防与土系精通；神通：根据双防，在无视敌人一定双防后，造成伤害，附带眩晕。
- 更新修士的头像、行走图、战斗图，新建存档时。
- 增加性别选择，选择性别后，可更换角色头像、行走图、战斗图。
问道仙途2 update for 23 December 2021
2021-12-13更新说明
Patchnotes via Steam Community
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