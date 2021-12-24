2021.12.23 更新内容(版本1.12.23.1)

少侠们好，

听闻少侠有想加速对话的需求？本次后可以只要按下「Ctrl」是可轻松切换自动/快转播放剧情对话，帮助少侠们加速铲奸除恶伸张正义喔！

更新内容：

新增剧情对话可切换自动/快转播放功能。

• 键盘操作：按下「Ctrl」键，第一下开启自动，第二下开启快转，第三下关闭自动/快转对话功能。

• 手把操作：按下「RB」键，第一下开启自动，第二下开启快转，第三下关闭自动/快转对话功能。 修正开封聚仙阁2楼角色浮空的问题。 修正怀湘头像在部份地图显示异常的问题。 修正喂食杭州的狗，会重复触发已完成传闻的问题。 修正虹桥支线「不归路」以及公孙策「荒神案」的错字与用词。 修正「温翠书迷路事件」时，存读档会无法再次加入队伍的问题。 修正「藏墨剑法」画龙点睛、入木三分被暴击率资料异常的问题。

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