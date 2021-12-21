2021年12月22日 更新说明

【体验调整】

1.新增特技系统，使用技巧点可学习特技，特技可手动释放。

2.每完成1个小成就增加1个技巧点（旧档中无法补齐）。

3.新增阵营功能：归并，可将己方阵营并入选定的阵营。

4.伟业王佐之才调整为辅佐阵营统一，原王佐之才改名为军令如山。

5.如果是主公，手下武将即使厌恶自己也不会谢客。

6.新增设置：经商设置是否自动同步到新的存档。

7.武将列表中新增家乡信息。

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