FREE STEAM KEYS & Merry Christmas and a Happy New Year!

I talked to Santa Claus and got a free Steam keys from him:
MUMBA IV: Egypt Jewels ©
K6R95-6AI2D-67J56
FGNRD-0WY3P-X9M4C
2THET-YJ2MW-Q7VL7
MUMBA IV: Egypt Jewels © Soundtrack
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E8TE0-4PWQ7-94ZVZ
7FZQT-9DZ2D-T3IHV
Shop Tycoon: Prepare Your wallet
50F8A-GQDHN-XABD5
T5TY6-MMJ8P-EKZ5T
I4ARF-LYMEJ-KRA0D
Shop Tycoon: Prepare Your wallet - soundtrack:
DRTKK-6ZWH2-LWJVJ
GKNR9-9BX9P-GNDCN
CWA83-H78AR-6056V
THE IMPOSSIBLE (Think twice before activating the key!)
LXWPH-FKAFQ-A5NX5
QKP8X-KVIQM-CQZW2
T47B4-QGD5T-YEJHM
THE IMPOSSIBLE SOUNDTRACK:
2ZQZT-XRQWL-FRFCB
KQWAT-8G9QB-HNDMH
P7DH5-TWD25-6WJLN
PLAY WITH ME: ESCAPE ROOM
PCHTW-MMERM-4PZY0
3CFF0-QXZG9-E6QFX
6I0GL-6MQAF-XXMVF
PLAY WITH ME: Soundtrack & Booktrack
WFIDH-Q746V-8QFN6
3TMII-8JPHR-KZWCZ
4WK80-7KJPB-E3V0W
MOVING LETTERS:
PKBWD-D7BXJ-H4GWE
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DX43E-LFD7D-BL32I
MOVING LETTERS SOUNDTRACK:
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L0PYC-NIFWY-23PJD
5TZNR-7FT56-NT6FQ
BRO WHERE IS MY HEAD?
A9TTF-ND8R5-QIHG2
CHTCY-4W6P5-WKVEV
KIPP8-7T7AJ-XRKIC
BRO WHERE IS MY HEAD? SOUNDTRACK
3JRLH-AVYP4-N5E20
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Y64AA-YGCMF-LPGYA
ASMR LIGHTness - Light painting
YQKTK-7PWDF-76AP3
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FET5H-3TR2W-WQQLJ
ASMR LIGHTness - Light painting SOUNDTRACK
09KV6-W8QAK-CG5D4
QQWF0-P3PYD-29L4B
R608Z-YNY4B-T6X32
Happy Gaming and see you in 2022! ːairboyː
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