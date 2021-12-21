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MUMBA IV: Egypt Jewels update for 21 December 2021

FREE STEAM KEYS & Merry Christmas and a Happy New Year!

Share · View all patches · Build 7920013 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

I talked to Santa Claus and got a free Steam keys from him:

Airem Collection All in One:

MUMBA IV: Egypt Jewels ©

K6R95-6AI2D-67J56

FGNRD-0WY3P-X9M4C

2THET-YJ2MW-Q7VL7

MUMBA IV: Egypt Jewels © Soundtrack

R79JC-B8JPB-9JAHF

E8TE0-4PWQ7-94ZVZ

7FZQT-9DZ2D-T3IHV

Shop Tycoon: Prepare Your wallet

50F8A-GQDHN-XABD5

T5TY6-MMJ8P-EKZ5T

I4ARF-LYMEJ-KRA0D

Shop Tycoon: Prepare Your wallet - soundtrack:

DRTKK-6ZWH2-LWJVJ

GKNR9-9BX9P-GNDCN

CWA83-H78AR-6056V

THE IMPOSSIBLE (Think twice before activating the key!)

LXWPH-FKAFQ-A5NX5

QKP8X-KVIQM-CQZW2

T47B4-QGD5T-YEJHM

THE IMPOSSIBLE SOUNDTRACK:

2ZQZT-XRQWL-FRFCB

KQWAT-8G9QB-HNDMH

P7DH5-TWD25-6WJLN

PLAY WITH ME: ESCAPE ROOM

PCHTW-MMERM-4PZY0

3CFF0-QXZG9-E6QFX

6I0GL-6MQAF-XXMVF

PLAY WITH ME: Soundtrack & Booktrack

WFIDH-Q746V-8QFN6

3TMII-8JPHR-KZWCZ

4WK80-7KJPB-E3V0W

MOVING LETTERS:

PKBWD-D7BXJ-H4GWE

99938-ZI3B8-ZLYJ4

DX43E-LFD7D-BL32I

MOVING LETTERS SOUNDTRACK:

72502-I9ZEZ-4ZMQC

L0PYC-NIFWY-23PJD

5TZNR-7FT56-NT6FQ

BRO WHERE IS MY HEAD?

A9TTF-ND8R5-QIHG2

CHTCY-4W6P5-WKVEV

KIPP8-7T7AJ-XRKIC

BRO WHERE IS MY HEAD? SOUNDTRACK

3JRLH-AVYP4-N5E20

6EXGG-X904B-4ZDIQ

Y64AA-YGCMF-LPGYA

ASMR LIGHTness - Light painting

YQKTK-7PWDF-76AP3

4TM9F-7T6V6-PAJYF

FET5H-3TR2W-WQQLJ

ASMR LIGHTness - Light painting SOUNDTRACK

09KV6-W8QAK-CG5D4

QQWF0-P3PYD-29L4B

R608Z-YNY4B-T6X32

Happy Gaming and see you in 2022! ːairboyː

Changed files in this update

MUMBA IV: Egypt Jewels - linux 32 Depot 1540333
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