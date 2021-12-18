2021/12/18 战斗系统属性大调整！！

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各项属性的调整还会根据后续的反馈继续的进行调整改变！

调整-剑道剑心效果由造成一次无视防御的攻击伤害为50% -> 造成一次无视防御的攻击伤害为50%，并附带额外获得剑道领悟*2%增伤，该伤害受暴击爆伤影响

调整-枪道破军效果由造成目标永久降低攻击10% -> 造成目标永久降低攻击10%，造成一次特殊的真实伤害攻击（敌我攻击相差越大伤害越高），该伤害受暴击爆伤影响

调整-弓道连环效果由额外攻击3-5次，每次伤害为30-50%-> 额外攻击3-5次，每次伤害为原来30-50%，该伤害为真实伤害，该伤害受暴击爆伤影响

调整-刀道霸刀效果由造成目标永久破甲10%-> 造成目标永久破甲10% + 刀道领悟固定值，额外造成100%攻击伤害，该伤害受暴击爆伤影响

调整-棍道千钧效果由造成攻击力提升100%一击-> 造成攻击力提升200%一击，每次攻击附带此处伤害*棍道领悟%的真实伤害，该伤害受暴击爆伤影响

调整-斧道开山效果由无视所有减伤效果造成伤害-> 无视所有减伤效果造成伤害，随机附加1~10倍增伤，该伤害受暴击爆伤影响

调整-锤道地动效果由所有目标额外受到1次50%伤害-> 所有目标额外受到1次50%*场景目标数伤害，该伤害受暴击爆伤影响

调整-奇门诡攻效果由造成目标最大生命值0.1%伤害 ->造成目标最大生命值0.1% + 当前生命值1% + 奇门领悟程度*10的伤害，该伤害受暴击爆伤影响

调整-拳道透击效果由造成目标当前气血10%伤害 ->造成目标当前气血10% ~ 20% + 拳道领悟*10的伤害，该伤害受暴击爆伤影响

调整-暗器流影效果由造成一次无视减伤且降低目标15%移动速度的攻击 ->造成一次无视减伤且降低目标15%移动速度、100%异常抗性的攻击，该伤害受暴击爆伤影响

调整-儒道儒法效果由额外受文学加成，每次攻击概率会激发仁、义、礼、智、信、勇、诚、恕、忠、孝、悌之一，每集齐一轮儒礼会对所有目标造成250%伤害且目标全属性降低10% ->额外受文学加成，每次攻击概率会激发仁、义、礼、智、信、勇、诚、恕、忠、孝、悌之一，每集齐一轮儒礼会对所有目标造成250%的真实伤害且目标全属性降低10%，该伤害受暴击爆伤影响

调整-水行水源效果由回复自身10%气血与精力且减伤 + 20% ->造成一次特殊的真实伤害攻击（敌我当前气血百分比相差越大伤害越高），该伤害受暴击爆伤影响

调整-土行御守效果由防御 + 20%，减伤 + 20% ->防御 + 20%，减伤 + 20%，造成一次特殊的真实伤害攻击（防御伤害越高），该伤害受暴击爆伤影响

调整-雷霆狂暴效果由攻击时造成120%属性伤害，攻击概率造成狂暴，攻击速度 + 50% ->攻击时造成150%属性伤害，攻击概率造成狂暴，攻击速度 + 50%，攻击 + 50%，该伤害受暴击爆伤影响

调整-元磁元磁效果由对目标造成1次无视30%~50%防御的攻击 ->对目标造成1~5次无视30%~50%防御的攻击，该伤害受暴击爆伤影响

调整-狂风疾风效果由攻击速度 + 30%，移动速度+ 30% -> 攻击速度 + 30%，移动速度+ 30%，攻击时额外增加3~12道攻击

调整-砂岩岩土效果由减伤 + 20%，防御 + 30% -> 减伤 + 20%，防御 + 30%，每一点防御转化为0.01%增伤、减伤

调整-幽冥幽冥效果由持续腐蚀目标防御 -> 持续腐蚀目标防御，若目标当前生命值>已损失生命值，则造成已损失生命值幽冥领悟程度百分比的伤害，若目标当前生命值 < 已损失生命值，则造成幽冥领悟程度100的固定伤害

调整-力魄力魄效果由攻击会击破所有沿途上的法术 -> 攻击会击破所有沿途上的法术，每一次触发该效果攻击力 + 1，增伤 + 0.1%

调整-死而后生效果由（攻击造成混乱（元神、肉体、死气）伤害，会剥夺生者气息，每次攻击目标全属性下降1%） -> 攻击造成混乱（元神、肉体、死气）伤害，会剥夺生者气息，每次攻击目标全属性下降1%，无视目标24%防御且状态触发概率 + 10%

修复-野外生成灵物品质过低bug

修复-采集7级任务领悟概率过低bug

修复-混沌洞天灵兽跑到边界以外bug

修复-调整了部分功法属性以及功法说明（设定了大部分属性上限）