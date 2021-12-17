研发日志VII：【武林志2】剧情优化方向与玩法更新

感谢各位大侠的耐心与支持，新一期的研发日志现已呈上：

随着剧情方面的小伙伴就位，《武林志2》更新优化工作再次加速。在接下来的若干次更新中，我们将重点针对目前的剧情短板进行优化、重置，并结合目前收到宝贵的建议与反馈进行了其他方面的调整，第一轮更新预计于2022年1月中旬上线。

【近期优化方向】

1. 重置主线剧情线对白，重塑NPC人物性格故事背景

为了保障游戏剧情的完整与流畅，我们计划将从游戏前期开始梳理并重置部分剧情，让主角与前期主要NPC的性格更加立体、动机更加自然、形象更加饱满，塑造出更为自洽、真实的江湖故事。

2. 剧情上扩充了世界观的可延展性

剧情是之前玩家意见相对集中的点,对此我们为了丰富大家的游戏体验，计划在剧情体量上进行扩充调整。在前期剧情中埋下一定的线索与伏笔，让大家感受到整个江湖故事的巧妙用心之处。整体体量预计将会比上代世界观扩充一倍。

3. 提升了主线剧情中的玩法深度

增加游戏的可玩性一直是我们努力和不断尝试的方向，我们计划新增全新的任务形式，在统跑图模式的基础上，内置一些富有江湖特色的趣味性小游戏，如五子棋(开发中)及其他的各种小游戏。让大家进一步体会到武侠沙盒游戏的乐趣所在。

【未来中长期目标】

1. 优化战斗系统

计划对动作系统进行升级，使操作角色的动作表现更加丝滑流畅；

预计加入防反等新系统，来完善整体战斗系统；

更新武学招式，重制旧招式并计划新增招式。

2.优化英雄村内的场景氛围

预备新增若干新NPC，提高玩家游营造区块的集市市井气息，给大家营造一个更为丰满的武侠游戏氛围。

3.提高游戏沉浸度体验

我们未来计划将剧情及玩法进一步糅合，从而提升玩家剧情的参与度，后续也将进行系统性优化。

感谢大家的关注与支持，我们也将在后续研发过程中不断完善，努力为大家带来更好的游戏体验。欢迎为我们提供更多的建议与反馈，祝大家游戏愉快！