【稳定版本0.9.1.103/测试版本0.9.2.330】12.17更新公告

更新

新的神通

燃尽：【后继无力】消耗【焰】3，获得【灼烧】3；回合结束时，吸收5点火系灵气。 新的功法

化尘真诀：每次释放【还尘】后，获得【护罩】3/6/10/20/32。每次释放【化沙】后，获得【振土】3/6/10/20/32。

优化

更新了图鉴中境界突破的说明。 优化突破引导，在境界突破前增加了查看规则的选项。 调整了五藏炼尘功的效果，使其更适合土系流派。 优化了战斗时伤害数字的显示效果。 优化了宁州的告示任务，现在练气初期不会出现剿灭妖兽的任务了。

Bug修复

修复了灵根权重类丹药只能生效1个的bug 修复了结婴时有概率回合结束会卡住的bug 修复了读档后剧情对话异常的bug 修复了在竹山幻雾阵中存档读档会卡死的bug 修复了泰阳功在只有一点火系灵气时没有正确生效的bug

碎碎念：

更新内容里有个小彩蛋（大概

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。



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