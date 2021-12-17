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觅长生 update for 17 December 2021

【稳定版本0.9.1.103/测试版本0.9.2.330】12.17更新公告

Share · View all patches · Build 7900101 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新

  1. 新的神通

    燃尽：【后继无力】消耗【焰】3，获得【灼烧】3；回合结束时，吸收5点火系灵气。

  2. 新的功法

    化尘真诀：每次释放【还尘】后，获得【护罩】3/6/10/20/32。每次释放【化沙】后，获得【振土】3/6/10/20/32。

优化

  1. 更新了图鉴中境界突破的说明。
  2. 优化突破引导，在境界突破前增加了查看规则的选项。
  3. 调整了五藏炼尘功的效果，使其更适合土系流派。
  4. 优化了战斗时伤害数字的显示效果。
  5. 优化了宁州的告示任务，现在练气初期不会出现剿灭妖兽的任务了。

Bug修复

  1. 修复了灵根权重类丹药只能生效1个的bug
  2. 修复了结婴时有概率回合结束会卡住的bug
  3. 修复了读档后剧情对话异常的bug
  4. 修复了在竹山幻雾阵中存档读档会卡死的bug
  5. 修复了泰阳功在只有一点火系灵气时没有正确生效的bug

碎碎念：

更新内容里有个小彩蛋（大概

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。

 

官方QQ群：

觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

觅长生-广陵城（官方八群）：421258215

 

游戏官方论坛：

3DM论坛觅长生专版

百度贴吧觅长生吧

Changed files in this update

觅长生 Content Depot 1189491
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