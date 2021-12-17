《东方冰之勇者记：序章》现已正式发布！

东方同人游戏《东方冰之勇者记：序章》现已正式发布了！

开发历时半年多，这款游戏终于能够面向大家了，此时我们的心情真的非常激动！

半年多前，策划在《东方天空璋》中因为手残 + 天空璋特有的看不清子弹的问题疯狂受苦，一气之下决定制作一款不强调微操躲避子弹的弹幕游戏，拉上社团小伙伴们共同开发了一个用以验证 “高机动弹幕对战” 玩法的测试白盒。当时谁也没想到，这个起因很奇葩的白盒，在经历了半年多以来的反复迭代过后，能够蜕变为现在的《东方冰之勇者记：序章》。

这款序章游戏既是琪露诺那艰辛冒险的开始，也是我们社团在东方同人游戏领域发展的开始。我们计划在明年内为各位呈上游戏的正篇《东方冰之勇者记 ~ Touhou Hero of Ice Fairy》，继续书写冰之勇者琪露诺的传奇冒险故事。

顺带说明一下，序章与正篇是互相独立的两款游戏，序章的关卡流程不会出现在正篇当中，玩完序章的小伙伴们不用担心在未来的正篇中玩到重复的内容。

如果大家喜欢我们的游戏，并且想要支持游戏的开发，可以通过爱发电平台赞助我们，各位的支持对我们真的非常重要！

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最后，真的非常感谢大家一直以来的陪伴与鼓励，我们会继续坚持开发，尽快将游戏的正篇呈现给大家！

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