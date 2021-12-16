《归路：见证》1.7版本更新。

1.新角色！阿莫杜尔·阿贾德 登场！

在钢顿其尔的革命内战平息之后，研究者们也无需再忌惮战争对他们研究的影响，他们开始重新活跃在钢顿其尔的各地展开自己的研究。而齿轮派学者阿莫杜尔·阿贾德似乎有着不同的打算。

在他体内的冒险之魂和自己父亲阿内尔·阿贾德的离奇自杀事件不断催促着他离开实验室去寻找那三十年前的真相。而有着“蹩脚的冒险者”称号的阿莫杜尔想要一个人调查这件事的真相恐怕是难于登天。

也许你可以做为他新人生的领航者，带领他探寻事件的真相，以及。。。体会到一段有趣的冒险故事。

2.新装束 艾丽·解脱的诅咒

在角色 艾丽·诺拉克 的等级达到30级时，可以前往伊化地下的食暗之地寻找到属于 艾丽·诺拉克 的专属服装。（若想更换服装请在角色个人状态列表更换）

3.技能平衡、数值调整、新增功能和bug修复。

(1)补充了部分城镇没有掉落道具的问题。

(2)斯卡萨村剧情中新增加了可点击的特殊对话选项，并会在之后的更新中陆续补充更多的特殊对话。

(3)修复了部分支线任务中角色消失的问题。

(4)削弱了雾霭庄园内谜题的复杂程度。

(5)部分补给品的上限从999下调至100。

(6)更新了菜单栏的图标。

(7)对部分boss和角色技能数值进行了修改：

马次娜·骸：

连续射击、挥斩、眩晕弹、断足：消耗TP由15下调至10。眩晕弹的冷却时间由4上调至5。

填装瞄准：消耗TP由7下调至5。

致命射击：消耗TP由20下调至15。

合战之舞曲 ：伤害由800%下调至500%，冷却时间由9回合下调至7回合，消耗TP由50下调至40。

'终始'：

一始：技能伤害的25%将无视护盾。

四死：被击中时有10%的概率造成即死。