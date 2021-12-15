《古剑奇谭网络版 海外版》12月16日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2021年12月16日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本周更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城上架坐骑【迎冬·祥祥】【迎冬·欢欢】，购买即赠熊猫照影与名帖。

通宝商城上架发型【呦呦鹿鸣】。

☆活动更新

活动时间：2021.12.16~2022.1.6

【幻雪之境】

艾汐梨有一位可爱的朋友，但它没手和脚，还不会说话，一个人孤零零的，希望有人能陪伴它，前往步云洲挂剑台找艾汐梨（-225，3）接取任务。

【冬至快乐】

客旅长安的胡人赫皮纽耶打算邀请同在长安的族人及有兴趣的朋友前往胡人区，一起共度节日，而同在胡人区的马力库斯莫斯近来也很是忙碌，似乎是在准备迎接什么节日，不妨找个时间去那边转转。

【步云赛雪】

天地寒气凝结，步云洲终于迎来今冬的第一场雪。唐看眼见弟子沉迷戏雪，亦童心大起，举办“步云赛雪”盛会，届时千叶莲台将分立秦陵之盟众宗门的雪人化形，凡仙家弟子皆可通过赛雪游戏，不断壮大本门雪人化形！

【戏雪怡情】

在步云洲节日活动商【何思诺】处购买两个节日道具【衍雪精】，将其赠予出现在长安或江都的门派特殊雪人，可获得增加福缘的增益效果【冬日暖意】。对单个雪人累计送礼满3次，可获得该雪人对应变身藏品。使用藏品后，玩家即可变为对应的雪人。此外，拥有该藏品的玩家还可在参加活动【步云雪境】、【怀秀村·幻雪】、【真实之境·幻雪】时幻化成相应的雪人模样。

☆斗法调整

铭锋论剑

铭锋论剑新赛季【云津会】开启：

在铭锋论剑中获胜可获得代币【云锋印】，增加战阶分提升段位。到达指定段位可获奖励称号【云津客】、挂饰【流云歌】、头像与头像框【拭云锋】【玉津流云】、动态头衔【剑渡云津】。、

组成战旅铭锋论剑中获胜可获得战旅分数，本赛季结束后按照排名发放奖励。战旅排行前十者可获称号【云间轻鸿】，前八十者可获动作【御风腾云】

云海争锋赛季开启：

盟会加入阵营后，其成员可完成任务【冰晶敛云】收集盟会资源，盟会可消耗资源参与【云海争锋】，夺取仙岛，占领仙岛的盟会每周可以收获可交易的坐骑奖励【楚云仙执】

其他调整：

十洲剑试初始装备商店处上架【符印石·肆·斗法】。

制造-凝练灵石中，添加【符印石·陆·斗法】的合成配方、可在配方训练师处学习（注：符印石·叁·斗法、符印石·肆·斗法】无法合成更高级的符印石）。

☆秘境调整

全新秘境开启：

烬木之庭：

通往流花宫禁地的隐秘道路。因为惊蛰教在流花宫中大肆破坏，无意中打通了这处通路入口，然而其中妖兽横行，一时无人敢擅入。

由于禁地建立在一处古代遗迹之上，不但有不为人知的隐秘通道暗藏其中，还有地下河流穿行而过，许多从禁地中逃走的妖物和兽类也在这里生活，它们是被地面上的流花宫人遗忘的族群。

探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，在不为人知的隐秘通道中找寻正确的道路。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

上述秘境的【普通】难度，将在2021年12月16日中午12时开启，【体验】难度将在2021年12月19日中午12时开启，对应区域的剧情线将在2021年12月16日开服后开启。

☆通用调整

系统设置增加步影音效开关。

中级版本目标开放。

开放列传恩断义绝、寄身相封印法·下、麦子仙君、净水醍醐。

☆数值调整

秦陵之盟声望商店上架三灵奉瑞匣·叁（限购8个），符印石·叁·历世（限购600个）。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2021年12月15日