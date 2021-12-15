0.4.5.18 版本说明

1·0 修复

1·1 修复了读档后火把操作按钮文字错误。

1·1 修复了皮革背包使用披风的模型错误。

2·0 调整

2·1 调整部分行走动画。

2·2 将行为快捷键从空格Space键调整到到F键位。

3·0 新增内容

3·1 新增防御快捷键Tab键，可以从一个休闲状态切换到防御状态，在防御状态下，你将受到更少得伤害。

3·2 新增蹲下快捷键C键，可以进入潜行状态。敌人将更难发现你。

3·3 新增加速键左Shift键，移动时按住左Shift可以奔跑，奔跑会消耗体力，体力充沛时，是更快的疾跑，体力消耗殆尽时，是较慢的跑动。

3·4 新增减速键左Ctrl键， 移动时按住左Ctrl可以减速，一个缓慢移动的状态。

3·5 短筒散弹枪和长矛武器添加了IK(测试)。

3·6 野外现在会出现土著营地，用颜色区分，红色会主动攻击你，应当远离他们，他们刷新在山区。绿色部落的长者会出售作物种子给你。每个营地的图腾作用不同，站在图腾下，分别能恢复生命、精力、食物、饮水。

3·7 野外现在会出现毛皮商的狩猎营地，他们不会攻击你，除非你主动攻击他们，你可以使用他们的帐篷，也可以交易。

3·8 可以养马了，城镇的牧场商人会出售两种马驹，毛皮商和野外的土著长者也会出售。总共四种马驹，驮马，猎马，骑乘马和骏马。养大了，制造马鞍，安装上就可以骑乘了。骑乘加速跑是不消耗人的体力的。马可以装东西。还没有没有上马和下马动作，骑乘系统还是初期，在测试。

3·9 城镇里多了一个船坞，它里面有铁匠台，熔炉和木匠台。初期无法制造这些高级工作台时，可以使用这里的工作台。

3·10 城镇里多了一个交易所，里面的多了一个交易所商人，他将主要用于进行大宗商品交易，大宗货物从杂货商调整到交易所商人。

3·11 圣诞节和新年内容，新建游戏，进入游戏后，身上会有一颗雪松种子，不需要耕地，播种后，浇水，它会成长为一颗圣诞树。圣诞树可以每天收获一次，收获内容有水果，节日糖果，制作蓝图。一个小鸡背包。一个不需要灌水的水壶。