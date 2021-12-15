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觅长生 update for 15 December 2021

【稳定版本0.9.1.102/测试版本0.9.2.328】12.15更新公告

Share · View all patches · Build 7886221 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Bug修复

  1. 修复了21年林家与王登战斗以及类似战斗中会卡死的bug
  2. 修复了丹药会永久生效的bug
  3. 修复了元婴期之后的战斗会心魔入体而常死亡的bug
  4. 修复了消散灵气牌阶段可以超量消散灵气的bug

    ——————————————————————————————————————————

    游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。

     

    官方QQ群：

    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215

     

    游戏官方论坛：

    3DM论坛觅长生专版

    百度贴吧觅长生吧

Changed files in this update

觅长生 Content Depot 1189491
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