【稳定版本0.9.1.102/测试版本0.9.2.328】12.15更新公告

Bug修复
- 修复了21年林家与王登战斗以及类似战斗中会卡死的bug
- 修复了丹药会永久生效的bug
- 修复了元婴期之后的战斗会心魔入体而常死亡的bug
- 修复了消散灵气牌阶段可以超量消散灵气的bug
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。
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