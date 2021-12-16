《建筑吧公司》今天发售啦！快来体验当设计公司老总的感觉～

各位朋友们，

由北村群童工作室开发的模拟经营建筑公司的游戏《建筑吧公司》今天正式发售啦！特别的风格搭配魔性的玩法，兼具严肃与诙谐，仅售20元，上线首周额外9折，仅售18元。

除此之外，游戏联动了知名独立游戏《丸霸无双》与《强袭人形：原体》。这两款精品独立游戏的主角“犊子”与“UNO”都会以隐藏人物的形式在建筑吧公司中出现！抖音游戏区头部主播“呼叫网管”也将以隐藏人物的形式出现在游戏中，快来招募他们为你打工吧！